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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪上週被廉政署約談後請回，她離開後隨即發臉書文章，對於丈夫柯文哲被講成「貪污犯」，高喊「我不服、我抗議」！她今（10）日則再度發文，並列出她跟柯文哲夫妻倆的「10年」收入總額。不過，《NOWnews 今日新聞》算了一下，陳佩琪所列的2015-2023年數字，應該是9年、共收入約6400萬元。陳佩琪今天再發臉書文章，分享自己9月接受部分媒體專訪時的影片，她表示，當時她是說明家裡2019至2023這5年來的可運用資金，也就是她那5年間的存款來源，為賞豪宅、現金存ATM等事件釋疑。針對上篇臉書文說，柯文哲被講成貪污犯她很不服，是因為她跟柯文哲的交通工具都是搭「BMW」、也就是腳踏車、捷運跟走路；以及柯文哲連自己在台北市長任內的特支費700多萬元都用來當成獎金發給員工等。陳佩琪今也進一步說明，上週四約談結束前，「檢察官問我有沒想要再說的，我說有，我有話要說，他還問我要列入筆錄嗎？我說想，我要列入，他也答應了，說要幫我寫入，於是有了昨天臉書上前半段我寫的那些話」。陳佩琪並條列民國104年到112年夫妻倆的收入總額，說是「10年來我們夫妻的『收入總額』，這是每年報稅留下的憑據抄錄下來的，當天記者會時尚未收集完全，今天在這裡一併公布。」不過，記者算了一下應是9年、收入共約6400萬元。