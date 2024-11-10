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▲PS5雙11優惠中，PS5主機在授權經銷商購買只要15080元，數位版12680元。（圖／PlayStation 提供）

▲Xbox 在雙11優惠活動中，主機最便宜只要新台幣7980元。（圖／台灣微軟 Xbox 提供）

雙11購物節又來了！為了迎接2025的遊戲大年，電玩遊戲市場的各廠商也陸續推出相關優惠活動，PlayStation 宣布，授權經銷商購買PS5主機、周邊設備及遊戲都有不俗的優惠，尤其主機直接折扣新台幣2500元；台灣微軟 Xbox 也推出 Xbox Series S 主機最低價新台幣7980元，玩家們快把握時間搶優惠。即日起至11/14，官方定價新台幣17580元的PS5主機，在授權經銷商購買只要15080元，限時折扣2500元，數位版原價新台幣14580元，雙11特價12080元；PS VR2 在雙11檔期也只要新台幣12680元。PS5手把部分，「DualSense 無線控制器」從新台幣2280元下殺到1980元，火山紅、亮灰銀、鈷藍色則是從新台幣2480元折價到2180元；遊戲方面，《浪人崛起》新台幣1190元、《宇宙機器人》新台幣1490元、《劍星》新台幣1490元、《Helldivers 2》新台幣890元。台灣微軟 Xbox 在雙11祭出多項促銷活動，即日起至11/18，「Xbox Series S」系列都有期間限定價，512GB 新台幣7980元、1TB新台幣8980元，「Xbox Series X 1TB」限定價 則是新台幣14980元。此外，Xbox 相關週邊配件在雙11也有限定優惠，「Xbox 菁英無線控制器」 新台幣4999元，且送 Xbox 限定手把座，Xbox 無線耳機則是以史上最低價2380元現身在雙11優惠，Xbox 一般款的無線控制器則是新台幣1399元起。