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美國總統大選川普勝出，即將於明年再次入主白宮，而他在大選時之稅務政見也成為在美國投資及營運台商關注的焦點。專家表示，川普的政見以減稅和增加關稅稅率，以刺激美國國內生產和經濟成長，對台灣企業而言，有機會帶來更低的稅負和更具吸引力的投資環境，但同時也需要密切關注川普上任推出的稅務政策及後續參眾兩院的表決以因應。在美國企業所得稅率部分，川普提出從21%降低至20%，並將美國本土製造業的企業所得稅稅率進一步降至15%，延長2017年減稅和就業法案的規定及實施額外的減稅，例如取消社會保障福利和加班的所得稅，預計上述措施將增加聯邦赤字，除非能透過大幅削減政府支出或經濟成長抵消。在貿易方面，川普將關稅視為保護美國工業和減少貿易逆差的工具，提出對全球進口商品徵收10%至20%的關稅，尤其對自中國進口的商品課徵60%的高關稅。KPMG安侯建業稅務投資部國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫提醒，為因應可能的關稅調整增加成本，台商也需考量關稅調整稅將造成進出口應稅成本變動，建議事前做可能稅務風險評估分析。此外，有關OECD提出的支柱1和支柱2的全球最低稅負制，川普認為若實施將損害美國的稅收主權，並可能使美國企業處於不利地位，提出須根據國家利益量身定製的單邊稅收政策，而不是多邊協定。至於先前美國財政部於10月29日宣布，美國和台灣即將展開台美避免雙重課稅協定之談判，還被包裹在「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」中，目前眾院已通過法案，尚待參議院表決，仍有待觀察是否能夠解決雙重課稅的問題。KPMG安侯建業稅務投資部執行副總經理廖月波表示，川普的政見以減稅和增加關稅稅率以刺激美國國內生產和經濟成長，對台灣企業而言，有機會帶來更低的稅負和更具吸引力的投資環境，但同時也需要密切關注川普上任推出的稅務政策及後續參眾兩院的表決以因應。