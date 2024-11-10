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▲▼一粒嗑平價漢堡也美如天仙。（圖／一粒IG）

▲▼一粒爆紅半年多，人氣沒有退燒跡象，前陣子跟粉絲相約明年球季見。（圖／一粒IG）

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」新秀一粒（趙宜莉）擁有一張厭世臉和不食人間煙火的氣質，今年3月以幫球員葉保弟跳應援舞竄紅，IG追蹤數2個月暴增300倍，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。一粒日前分享活動訊息，透露限定期間內將突襲某連鎖速食店，幫幸運的客人結帳，並附上吃漢堡的照片，粉絲激動問：「哪一間門市？」一粒在IG發文宣布，11月24日前到知名連鎖美式速食店購買指定漢堡套餐，就有機會遇到她本人幫忙結帳，附上的相片，一粒反戴棒球潮帽，穿寬鬆球衣搭配丹寧褲，一身街頭打扮，豪邁屈膝吃起炸雞漢堡，黑亮長髮、空氣瀏海襯托白到發光的鵝蛋臉，無辜又勾人的瞳鈴眼電力萬鈞，精緻五官讓人目光捨不得移開。女神擔任限定店員的消息一曝光，粉絲反應熱烈，驚喜留言：「哪裡的漢X王」、「遵命！三餐都準備吃漢X王了」、「請問是在哪間漢Ｘ王才有機會看到妳」、「該出門騎車去買一粒套餐了」、「好正又好有氣質，香」、「吃漢堡那麼好看還得是粒」、「哇靠！這到底是什麼神仙漢堡」、「一天一粒一粒漢堡！」吸引4.2萬人按讚。25歲一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。日本媒體已經察覺新颳起的一粒旋風，5月時特地以她為題撰文報導，提及台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」備受關注，其中一位台灣成員一粒，憑藉美貌在短時間內成為爆紅人物，並說PS女孩峮峮、小龍女林襄在東洋走紅，「一粒很有可能會延續這兩個人的風潮」，同時提到一粒替外野手葉保弟應援的舞蹈影片在網路上瘋傳，她的IG追蹤人數急劇增加。本名：趙宜莉綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子生日：1999年4月22日年紀：25歲身高：158公分體重：約41公斤學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食感情：單身最欣賞的球員：大谷翔平