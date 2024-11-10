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2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，台日交手角逐冬季聯盟的霸主，今年中華職棒將六支球隊分成台灣山林隊、台灣海洋隊，兩隊各30人球員名單正式揭曉，當中有許多去年參與過冬盟的選手，也有透過今年選秀剛加入的新血，期待這些選手在本屆賽事打出好成績，為自己、為球隊爭光，將冬盟冠軍獎盃留在台灣。統一7-ELEVEn獅高志綱再度擔任總教練執掌兵符，帶領的是由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成的台灣山林隊，樂天桃猿投手林華偉、舒治浩、統一7-ELEVEn獅捕手張翔、內野手何恆佑、中信兄弟投手馮皓皆是連兩年參戰的選手。今年的選秀新人也會投入冬盟，投手鍾允華在今年測試會投出最快球速151公里，進入選拔會並獲得統一7-ELEVEn獅第三指名。何品室融今年獲得樂天桃猿隊第二指名，青棒時期即繳出令人印象深刻的優異成績，在冬盟的表現也備受期待。中信兄弟張士綸今年在二軍拿下打擊王和盜壘王兩座獎項，並在下半季完成一軍首安，今年將挑戰冬盟展球技，累積經驗突破自我。台鋼雄鷹鄧蒔陽擔任總教練率領的台灣海洋隊，由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成，投手黃子豪為今年選拔會台鋼雄鷹第二指名選手，具有身材優勢、球速快，投球表現獲得肯定，是值得期待的選手之一。來自富邦悍將的捕手豊暐，今年再度參戰冬季聯盟，另外還有味全龍冉承霖也是連兩年加入冬盟行列，將透過比賽持續磨練，為明年新球季做足準備。今年因為中華培訓隊沒組隊參賽，台灣山海兩隊特別邀請到四位大專潛力球員加入冬盟陣容，投手黃士齊、林萬益、外野手王威倫、范育銓，一投一打分別加入山林、海洋隊，讓大專潛力球員不僅能藉由冬盟賽事體驗職棒氛圍，還能與職棒選手互相交流，並有機會與日本隊切磋球技、提升自我。集結六隊爭奪冬盟榮耀，台灣山林隊和台灣海洋隊陣容確認，兩支球隊將帶著屬於台灣的國球精神，力拚冬季聯盟的冠軍寶座，冬季聯盟賽事預售票持續熱賣中，平日免費入場，週六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，購買預售票還享現場票價之九折優惠，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，讓球迷朋友一次觀賞全部場次。台灣球隊在冬盟期間洲際場次在一壘側、斗六場次則在三壘側，其他球隊保持主隊一壘側、客隊三壘側，若兩支台灣球隊交戰則比照主隊一壘、客隊三壘分配。不容錯過的冬季交流盛事，心動不如馬上行動，趕緊買票進場為冬季聯盟的球隊及選手加油吧！2024亞洲冬季棒球聯盟售票連結：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/38623冬季聯盟台灣隊參賽名單台灣山林隊位置 姓名 背號 所屬球隊總教練 高志綱 34 統一7-ELEVEn獅投手教練 鄭錡鴻 95 中信兄弟投手教練 賴泊凱 47 統一7-ELEVEn獅助理投手兼體能教練 洪聖欽 33 樂天桃猿打擊教練 林知譽 30 樂天桃猿內野守備教練 莊景賀 91 統一7-ELEVEn獅外野守備教練 朱元勤 75 統一7-ELEVEn獅捕手教練 林偉 89 統一7-ELEVEn獅投手(15) 舒治浩 1 樂天桃猿賴胤豪 44 樂天桃猿鄭副豪 48 統一7-ELEVEn獅林易霆 53 統一7-ELEVEn獅馮皓 59 中信兄弟鄭鈞仁 60 統一7-ELEVEn獅鍾允華 61 統一7-ELEVEn獅姚杰宏 79 統一7-ELEVEn獅林華偉 81 樂天桃猿黃弘毅 84 中信兄弟李家明 92 樂天桃猿鄧朝駿 102 中信兄弟林展樟 103 中信兄弟游竣宥 104 中信兄弟黃士齊 22 大專生捕手(3) 宋嘉翔 2 樂天桃猿張翔 4 統一7-ELEVEn獅陳統恩 11 中信兄弟內野手(5) 何恆佑 7 統一7-ELEVEn獅楊竣翔 9 統一7-ELEVEn獅張士綸 14 中信兄弟李勛傑 27 樂天桃猿曾冠傑 55 樂天桃猿外野手(7) 邱鑫 5 樂天桃猿羅暐捷 8 統一7-ELEVEn獅黃鈞麟 21 中信兄弟陳維祥 63 統一7-ELEVEn獅何品室融 66 樂天桃猿劉貴元 85 中信兄弟王威倫 20 大專生台灣海洋隊位置 姓名 背號 所屬球隊總教練 鄧蒔陽 68 台鋼雄鷹首席兼捕手教練 鄭漢禮 89 台鋼雄鷹投手教練 横田久則 34 台鋼雄鷹牛棚教練 林正豐 42 富邦悍將打擊教練 吳宗峻 62 味全龍內野守備教練 邱俊文 76 台鋼雄鷹外野守備教練 高孝儀 95 味全龍體能教練 林大展 17 台鋼雄鷹投手(15) 林詩翔 5 台鋼雄鷹謝葆錡 10 台鋼雄鷹林育辰 15 富邦悍將鄭亦軒 41 味全龍曾奕翔 54 台鋼雄鷹林旺熙 73 富邦悍將張鈞守 74 味全龍黃子豪 85 台鋼雄鷹張誠恩 93 台鋼雄鷹林栚呈 94 富邦悍將郭泰呈 96 富邦悍將郭俞延 98 台鋼雄鷹姚恩多 103 味全龍林柏佑 106 味全龍林萬益 47 大專生捕手(3) 全浩瑋 22 味全龍豊暐 43 富邦悍將陳世嘉 78 台鋼雄鷹內野手(8) 林澤彬 2 富邦悍將林岳谷 25 富邦悍將陽念祖 26 味全龍陳愷佑 56 富邦悍將拿莫．伊漾 57 味全龍陳飛霖 79 台鋼雄鷹顏郁軒 003 台鋼雄鷹范育銓 92 大專生外野手(4) 林莛淯 9 富邦悍將紀慶然 24 台鋼雄鷹張祐嘉 81 味全龍冉承霖 82 味全龍