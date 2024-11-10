2024亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，台日交手角逐冬季聯盟的霸主，今年中華職棒將六支球隊分成台灣山林隊、台灣海洋隊，兩隊各30人球員名單正式揭曉，當中有許多去年參與過冬盟的選手，也有透過今年選秀剛加入的新血，期待這些選手在本屆賽事打出好成績，為自己、為球隊爭光，將冬盟冠軍獎盃留在台灣。

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統一7-ELEVEn獅高志綱再度擔任總教練執掌兵符，帶領的是由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成的台灣山林隊，樂天桃猿投手林華偉、舒治浩、統一7-ELEVEn獅捕手張翔、內野手何恆佑、中信兄弟投手馮皓皆是連兩年參戰的選手。今年的選秀新人也會投入冬盟，投手鍾允華在今年測試會投出最快球速151公里，進入選拔會並獲得統一7-ELEVEn獅第三指名。何品室融今年獲得樂天桃猿隊第二指名，青棒時期即繳出令人印象深刻的優異成績，在冬盟的表現也備受期待。中信兄弟張士綸今年在二軍拿下打擊王和盜壘王兩座獎項，並在下半季完成一軍首安，今年將挑戰冬盟展球技，累積經驗突破自我。

台鋼雄鷹鄧蒔陽擔任總教練率領的台灣海洋隊，由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成，投手黃子豪為今年選拔會台鋼雄鷹第二指名選手，具有身材優勢、球速快，投球表現獲得肯定，是值得期待的選手之一。來自富邦悍將的捕手豊暐，今年再度參戰冬季聯盟，另外還有味全龍冉承霖也是連兩年加入冬盟行列，將透過比賽持續磨練，為明年新球季做足準備。

今年因為中華培訓隊沒組隊參賽，台灣山海兩隊特別邀請到四位大專潛力球員加入冬盟陣容，投手黃士齊、林萬益、外野手王威倫、范育銓，一投一打分別加入山林、海洋隊，讓大專潛力球員不僅能藉由冬盟賽事體驗職棒氛圍，還能與職棒選手互相交流，並有機會與日本隊切磋球技、提升自我。

集結六隊爭奪冬盟榮耀，台灣山林隊和台灣海洋隊陣容確認，兩支球隊將帶著屬於台灣的國球精神，力拚冬季聯盟的冠軍寶座，冬季聯盟賽事預售票持續熱賣中，平日免費入場，週六日原價300元、四強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元，購買預售票還享現場票價之九折優惠，另外推出預售冬盟限定全季套票1000元，讓球迷朋友一次觀賞全部場次。台灣球隊在冬盟期間洲際場次在一壘側、斗六場次則在三壘側，其他球隊保持主隊一壘側、客隊三壘側，若兩支台灣球隊交戰則比照主隊一壘、客隊三壘分配。不容錯過的冬季交流盛事，心動不如馬上行動，趕緊買票進場為冬季聯盟的球隊及選手加油吧！

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   冬季聯盟台灣隊參賽名單
台灣山林隊
位置    姓名    背號    所屬球隊
總教練    高志綱    34    統一7-ELEVEn獅
投手教練    鄭錡鴻    95    中信兄弟
投手教練    賴泊凱    47    統一7-ELEVEn獅
助理投手兼體能教練    洪聖欽    33    樂天桃猿
打擊教練    林知譽    30    樂天桃猿
內野守備教練    莊景賀    91    統一7-ELEVEn獅
外野守備教練    朱元勤    75    統一7-ELEVEn獅
捕手教練    林偉    89    統一7-ELEVEn獅
投手(15)    舒治浩    1    樂天桃猿
    賴胤豪    44    樂天桃猿
    鄭副豪    48    統一7-ELEVEn獅
    林易霆    53    統一7-ELEVEn獅
    馮皓    59    中信兄弟
    鄭鈞仁    60    統一7-ELEVEn獅
    鍾允華    61    統一7-ELEVEn獅
    姚杰宏    79    統一7-ELEVEn獅
    林華偉    81    樂天桃猿
    黃弘毅    84    中信兄弟
    李家明    92    樂天桃猿
    鄧朝駿    102    中信兄弟
    林展樟    103    中信兄弟
    游竣宥    104    中信兄弟
    黃士齊    22    大專生
捕手(3)    宋嘉翔    2    樂天桃猿
    張翔    4    統一7-ELEVEn獅
    陳統恩    11    中信兄弟
內野手(5)    何恆佑    7    統一7-ELEVEn獅
    楊竣翔    9    統一7-ELEVEn獅
    張士綸    14    中信兄弟
    李勛傑    27    樂天桃猿
    曾冠傑    55    樂天桃猿
外野手(7)    邱鑫    5    樂天桃猿
    羅暐捷    8    統一7-ELEVEn獅
    黃鈞麟    21    中信兄弟
    陳維祥    63    統一7-ELEVEn獅
    何品室融    66    樂天桃猿
    劉貴元    85    中信兄弟
    王威倫    20    大專生

台灣海洋隊
位置    姓名    背號    所屬球隊
總教練    鄧蒔陽    68    台鋼雄鷹
首席兼捕手教練    鄭漢禮    89    台鋼雄鷹
投手教練    横田久則    34    台鋼雄鷹
牛棚教練    林正豐    42    富邦悍將
打擊教練    吳宗峻    62    味全龍
內野守備教練    邱俊文    76    台鋼雄鷹
外野守備教練    高孝儀    95    味全龍
體能教練    林大展    17    台鋼雄鷹
投手(15)    林詩翔    5    台鋼雄鷹
    謝葆錡    10    台鋼雄鷹
    林育辰    15    富邦悍將
    鄭亦軒    41    味全龍
    曾奕翔    54    台鋼雄鷹
    林旺熙    73    富邦悍將
    張鈞守    74    味全龍
    黃子豪    85    台鋼雄鷹
    張誠恩    93    台鋼雄鷹
    林栚呈    94    富邦悍將
    郭泰呈    96    富邦悍將
    郭俞延    98    台鋼雄鷹
    姚恩多    103    味全龍
    林柏佑    106    味全龍
    林萬益    47    大專生
捕手(3)    全浩瑋    22    味全龍
    豊暐    43    富邦悍將
    陳世嘉    78    台鋼雄鷹
內野手(8)    林澤彬    2    富邦悍將
    林岳谷    25    富邦悍將
    陽念祖    26    味全龍
    陳愷佑    56    富邦悍將
    拿莫．伊漾    57    味全龍
    陳飛霖    79    台鋼雄鷹
    顏郁軒    003    台鋼雄鷹
    范育銓    92    大專生
外野手(4)    林莛淯    9    富邦悍將
    紀慶然    24    台鋼雄鷹
    張祐嘉    81    味全龍
    冉承霖    82    味全龍


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