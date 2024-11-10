威能帝替補進入多明尼加國家隊！世界12強棒球錦標賽開打在即，中華隊B組預賽對手之一的多明尼加隊，在今（10）日官辦熱身賽開打前，更新本屆世界12強賽的選手名單，本季效力中職樂天桃猿的洋投威能帝（Pedro Fernandez）替補入選，確定會參加本次賽事，並且在首場官辦熱身賽就登板投球，面對中信兄弟，中繼2局沒有被敲出安打，展現壓制力。
威能帝熱身賽2局好投 有望交手中華隊
在世界12強棒球賽開打前，就傳出中職洋投包含中信兄弟的德保拉以及威能帝，都獲得多明尼加國家隊徵召。不過原先在名單中的德保拉，因為個人身體狀況，最終選擇不參加此次賽事，而威能帝則是在名單更新後，替補加入多明尼加的投手群行列。
今（10）日官辦熱身賽在樂天桃園棒球場與天母棒球場兩地開打，多明尼加首戰交手中職的中信兄弟隊，在先發投手Wily Peralta完成首局投球後，派出威能帝中繼，面對兄弟打線主投2局，用了46球，沒有被敲出安打。
威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。在今年的季後挑戰賽扛下1場先發，主投7局僅失2分，可惜最終吞下敗投。
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在世界12強棒球賽開打前，就傳出中職洋投包含中信兄弟的德保拉以及威能帝，都獲得多明尼加國家隊徵召。不過原先在名單中的德保拉，因為個人身體狀況，最終選擇不參加此次賽事，而威能帝則是在名單更新後，替補加入多明尼加的投手群行列。
今（10）日官辦熱身賽在樂天桃園棒球場與天母棒球場兩地開打，多明尼加首戰交手中職的中信兄弟隊，在先發投手Wily Peralta完成首局投球後，派出威能帝中繼，面對兄弟打線主投2局，用了46球，沒有被敲出安打。
威能帝本季在中職出賽25場，拿下10勝8敗，防禦率3.5，和魔神樂組成樂天的前段先發輪值。在今年的季後挑戰賽扛下1場先發，主投7局僅失2分，可惜最終吞下敗投。
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