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▲（左起）舒華、Elkie、子瑜的親親影片掀起熱議。（圖／Elkie IG）

▲（左起）子瑜、Elkie、舒華在KTV熱唱蔡依林的歌曲《日不落》。（圖／Elkie IG）

▲舒華（左）、子瑜（右）開心為Elkie（中）慶生。（圖／Elkie IG）

韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜與(G)I-DLE的舒華，近日共同為好友Elkie（莊錠欣）慶生，三人不但在KTV大跳蔡依林經典歌曲《日不落》，更上演「嘴對嘴親親」，在粉絲間掀起熱烈討論，之後子瑜被粉絲問到「舒華跟Elkie誰的嘴唇比較好親？」時，她思考一陣子後表示：「都好親」，讓粉絲笑說子瑜是不是端水大師，兩邊都不能得罪。Elkie日前在IG上PO出多張慶生照片和影片，感謝家人、朋友與粉絲的支持，感性寫下：「我是哭包壽星，但流的都是幸福的眼淚。」Elkie也難得和在韓國發展時期，一起扶持陪伴的好友子瑜和舒華三人合體。在Elkie分享的照片中Elkie手捧花束，並在兩位好姐妹的擁簇下開心微笑，展現她們之間深厚的友情。另外她們在KTV熱唱《日不落》的影片，彷彿青春女大生，還有三人的嘴對嘴親親影片更是掀起粉絲廣大討論！有粉絲趁著東京見面會時，跑去問子瑜：「舒華跟Elkie誰的嘴唇比較好親？」子瑜在思考一陣子後，回答：「都好親」，粉絲們聽到這答案都忍不住笑翻，笑說子瑜果然很會做人，兩邊都不得罪，完全是端水大師無誤啊！