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日本海上自衛隊一艘掃雷艦10日上午航行在福岡縣外海時，傳出火災事件。一名船員受困引擎室中，另有一名船員因吸入了濃煙而送醫。根據日本放送協會（NHK）報導，據日本防衛省表示，海上自衛隊的掃雷艦「宇久島」於當地時間10日早上傳出火災事件。有相關人士表示，起火點疑似是發生在機艙。福岡海上保安部表示，在當地時間10日早上9點48分左右，接獲了「宇久島」起火的聯絡消息。有1人受困於船艦上的機艙。目前海上保安廳正在進行滅火行動並進行救援。從NHK的直升機所拍攝到的畫面可以看到，在下午2時20分左右，傳有兩艘船並排停靠在海上。右側的船隻即為「宇久島」，船尾的兩根煙囪之一冒出灰色濃煙。由於「宇久島」有多名自衛隊員，目前正在確認詳細狀況。相關人士表示，有1名船員因吸入濃煙導致喉嚨疼痛，在當日早上由海上保安協助送往福岡縣宗像市的漁港後，隨即送往醫院進行治療。據海上自衛隊的官網顯示，掃雷艦「宇久島」是全長54公尺，寬9.4公尺，標準排水量為510噸。掃雷艦的任務為是清除海中布設的水雷。