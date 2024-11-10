台灣YouTube圈於2024年也持續急遽變化中，隨著YouTube大力推行短影音，也讓許多創作者迅速竄紅，讓台灣最強YTR榜單變了。《NOWnews》也迅速整理各大頻道的特色，其中包含第一名YouTuber「奇軒」的訂閱數更是已經多達1410萬，拿下台灣第一個鑽石獎牌，網紅長青樹蔡阿嘎主頻道多達252萬訂閱也只能排進第9，日前掀起退出風波的《木曜4超玩》更是沒辦法擠進前10名了。
據數據網站《playboard》最新數據顯示，目前地區設定在台灣的頻道中，扣除抖音搬運網紅以及新聞頻道等，單純為網紅 YTR 頻道的粉絲排名如下：
📍2024台灣YouTuber訂閱數排行榜
第一名：奇軒－訂閱者1410萬
YouTuber「奇軒Tricking」是台灣第一位突破1千萬訂閱的網紅，也是台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者，他靠著拍攝YouTube Shorts在全球走紅，影片內容主要為老少閒宜的Tricking表演，沒有語言隔閡的優勢，也讓他訂閱數還在迅速增長中。
第二名：Roman and Sharon －訂閱者738萬
羅馬與雪倫是一對跨國情侶檔，常常在Youtube上發出許多露營影片，也是走性感風格，並以短影音為發展主力，在頻道上最強短影音的觀看次數更高達6.5億，目前居住在台灣，也在日前參加2024年走鐘獎。
第三名：Jay Lee Painting －訂閱者598萬
Jay Lee是一名繪畫 youtuber，常常在頻道上發布會話教學技巧，頻道從2015年開始更新，但內容卻都完全沒有露臉過，也無法確定他是否為台灣人，神秘感相當十足的一位畫家。
第四名：葉式特工Yes Ranger －訂閱者576萬
葉式特工Yes Ranger是台灣的YouTube頻道，內容以劇情短片為主，皆包含大量動畫特效，也因為劇情不需要台詞就能容易理解，吸引來自各國喜愛看特效片的觀眾。
第五名：Pan Piano －訂閱者373萬
台灣女YouTuber「Pan Piano」身材姣好、琴技高超，常在影片中角色扮演各種動漫人物，因此吸引了來自各國的紳士網友們，訂閱數持續增長中，而且還有經營粉絲專屬平台。
第六名：這群人TGOP －訂閱者352萬
YouTuber網紅團體「這群人」頻道從2024年2月15日起開始停止更新，不過7名成員仍在各自頻道活躍著，粉絲也依舊期盼他們恢復更新的那一天到來。
第七名：阿神 －訂閱者318萬
知名遊戲YouTuber 阿神在2023年10月宣布頻道停更，進入退休狀態，只有直播玩遊戲。不過到了2024年9月份後，阿神又開始更新了許多玩遊戲的實況精華，因此粉絲訂閱數還是穩穩地持續增加，從去年宣布退休那一刻的309萬增長至318萬。
第八名：阿滴英文 －訂閱者280萬
YTR阿滴英文的頻道流量相當穩定，每次有新長片上架都至少能有30萬以上觀看，這在短影音大量襲擊的時代來說，相當不容易。
第九名：Joeman －訂閱者263萬
Joeman在去年底受到大麻煩風波影響，聲譽受到影響，不過他仍活躍於網紅圈，並持續推出許多優質內容，影響力依舊龐大。
第十名：蔡阿嘎－訂閱者252萬
YTR界的長青樹蔡阿嘎，他的影響力已經毋需多言，個是台灣第一位擁有3個破百萬訂閱頻道的網紅，粉絲黏著度相當高，他也常常舉辦各種公益活動，幫助過許多孩子在圓夢路上走得更順利。
第十一名：崩壞的英文老師 Nina 訂閱者240萬
崩壞的英文老師 Nina是一位 IG 美女網紅，主要以拍攝養眼影片吸引粉絲，Youtube頻道從2023年初才開始正式運作，但抓住了短影音大爆發的時期，迅速吸引了來自全球的「紳士」，短短一年間就衝上240萬訂閱，成為台灣第十一名。
第十二名：木曜4超玩 訂閱者233萬
YouTube節目《木曜4超玩》今年受到觀看數大跌、成員突然被宣布退出等事件，目前節目仍在掙扎期當中。
邰智源日前也坦言由於YouTube平台政策方面問題，大型頻道已經不再吃香，因此影片的流量下降許多，這是不可忽視的挑戰，必須在這種情況下，想辦法突破重圍，他認為他和麥卡貝老闆Eric，都是屬於很會殺出一條血路的人，邰智源表示：「我曾和Eric說，除非有一天我們真的不行掛了，我們至少沒有對不起觀眾。」
短影音成爆紅捷徑！新晉YTR仍面臨嚴峻挑戰
從上述榜單可以發現，在這一年間因為 Youtube 平台策略的關係，製作短影音搭配多國字幕的頻道，都能迅速吸引來自全球的觀眾，訂閱者量體龐大，頻道成長速度也相當快。
不過也因為這樣，其實這些靠著短影音走紅的頻道，粉絲黏著度大大不如蔡阿嘎、Joeman等網紅前輩，這也是未來這些短影音創作者，必須要克服的問題，否則當未來平台政策有變，他們也將會受到更嚴重的衝擊。例如奇軒就已經很好的養成了一票外國忠實粉絲，近期推出的台灣蜘蛛人系列，就算是長影片也有超過153萬觀看的好成績。
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📍2024台灣YouTuber訂閱數排行榜
第一名：奇軒－訂閱者1410萬
YouTuber「奇軒Tricking」是台灣第一位突破1千萬訂閱的網紅，也是台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者，他靠著拍攝YouTube Shorts在全球走紅，影片內容主要為老少閒宜的Tricking表演，沒有語言隔閡的優勢，也讓他訂閱數還在迅速增長中。
第二名：Roman and Sharon －訂閱者738萬
羅馬與雪倫是一對跨國情侶檔，常常在Youtube上發出許多露營影片，也是走性感風格，並以短影音為發展主力，在頻道上最強短影音的觀看次數更高達6.5億，目前居住在台灣，也在日前參加2024年走鐘獎。
第三名：Jay Lee Painting －訂閱者598萬
Jay Lee是一名繪畫 youtuber，常常在頻道上發布會話教學技巧，頻道從2015年開始更新，但內容卻都完全沒有露臉過，也無法確定他是否為台灣人，神秘感相當十足的一位畫家。
第四名：葉式特工Yes Ranger －訂閱者576萬
葉式特工Yes Ranger是台灣的YouTube頻道，內容以劇情短片為主，皆包含大量動畫特效，也因為劇情不需要台詞就能容易理解，吸引來自各國喜愛看特效片的觀眾。
第五名：Pan Piano －訂閱者373萬
台灣女YouTuber「Pan Piano」身材姣好、琴技高超，常在影片中角色扮演各種動漫人物，因此吸引了來自各國的紳士網友們，訂閱數持續增長中，而且還有經營粉絲專屬平台。
第六名：這群人TGOP －訂閱者352萬
YouTuber網紅團體「這群人」頻道從2024年2月15日起開始停止更新，不過7名成員仍在各自頻道活躍著，粉絲也依舊期盼他們恢復更新的那一天到來。
第七名：阿神 －訂閱者318萬
知名遊戲YouTuber 阿神在2023年10月宣布頻道停更，進入退休狀態，只有直播玩遊戲。不過到了2024年9月份後，阿神又開始更新了許多玩遊戲的實況精華，因此粉絲訂閱數還是穩穩地持續增加，從去年宣布退休那一刻的309萬增長至318萬。
第八名：阿滴英文 －訂閱者280萬
YTR阿滴英文的頻道流量相當穩定，每次有新長片上架都至少能有30萬以上觀看，這在短影音大量襲擊的時代來說，相當不容易。
第九名：Joeman －訂閱者263萬
Joeman在去年底受到大麻煩風波影響，聲譽受到影響，不過他仍活躍於網紅圈，並持續推出許多優質內容，影響力依舊龐大。
第十名：蔡阿嘎－訂閱者252萬
YTR界的長青樹蔡阿嘎，他的影響力已經毋需多言，個是台灣第一位擁有3個破百萬訂閱頻道的網紅，粉絲黏著度相當高，他也常常舉辦各種公益活動，幫助過許多孩子在圓夢路上走得更順利。
第十一名：崩壞的英文老師 Nina 訂閱者240萬
崩壞的英文老師 Nina是一位 IG 美女網紅，主要以拍攝養眼影片吸引粉絲，Youtube頻道從2023年初才開始正式運作，但抓住了短影音大爆發的時期，迅速吸引了來自全球的「紳士」，短短一年間就衝上240萬訂閱，成為台灣第十一名。
第十二名：木曜4超玩 訂閱者233萬
YouTube節目《木曜4超玩》今年受到觀看數大跌、成員突然被宣布退出等事件，目前節目仍在掙扎期當中。
邰智源日前也坦言由於YouTube平台政策方面問題，大型頻道已經不再吃香，因此影片的流量下降許多，這是不可忽視的挑戰，必須在這種情況下，想辦法突破重圍，他認為他和麥卡貝老闆Eric，都是屬於很會殺出一條血路的人，邰智源表示：「我曾和Eric說，除非有一天我們真的不行掛了，我們至少沒有對不起觀眾。」
短影音成爆紅捷徑！新晉YTR仍面臨嚴峻挑戰
從上述榜單可以發現，在這一年間因為 Youtube 平台策略的關係，製作短影音搭配多國字幕的頻道，都能迅速吸引來自全球的觀眾，訂閱者量體龐大，頻道成長速度也相當快。
不過也因為這樣，其實這些靠著短影音走紅的頻道，粉絲黏著度大大不如蔡阿嘎、Joeman等網紅前輩，這也是未來這些短影音創作者，必須要克服的問題，否則當未來平台政策有變，他們也將會受到更嚴重的衝擊。例如奇軒就已經很好的養成了一票外國忠實粉絲，近期推出的台灣蜘蛛人系列，就算是長影片也有超過153萬觀看的好成績。