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▲YouTuber「奇軒Tricking」是台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者。（圖／翻攝奇軒Tricking）

▲羅馬與雪倫是一對跨國情侶檔，常常在Youtube上發出許多露營影片。（圖／IG@roman_and_sharon）

▲Jay Lee是一位神秘感十足的畫家，頻道已經持續更新長達9年多。（圖／翻攝Jay Lee）

▲台灣鋼琴女神Pan Paino在全球都有大量粉絲。（圖／翻攝Pan Paino YouTube）

▲這群人之前宣布YouTube頻道停更。茵聲（下排中）坦承是遇到瓶頸點，再加上大家心有餘而力不足。（圖／這群人FB）

▲阿神在去年底曾一度宣布停更，但目前他的頻道又開始上傳新影片。（圖／阿神Twitter）

▲Joeman時常在YouTube開箱房地產、3C產品及美食評鑑。（圖／翻攝自Joeman臉書）

▲蔡阿嘎是台灣YTR長青樹，更擁有3個破百萬頻道。（圖／蔡阿嘎IG）

▲崩壞的英文老師 Nina靠著短影音，讓YT頻道在一年內迅速增長至240萬訂閱。（圖／翻攝IG@326n.h）

台灣YouTube圈於2024年也持續急遽變化中，隨著YouTube大力推行短影音，也讓許多創作者迅速竄紅，讓台灣最強YTR榜單變了。《NOWnews》也迅速整理各大頻道的特色，其中包含第一名YouTuber「奇軒」的訂閱數更是已經多達1410萬，拿下台灣第一個鑽石獎牌，網紅長青樹蔡阿嘎主頻道多達252萬訂閱也只能排進第9，日前掀起退出風波的《木曜4超玩》更是沒辦法擠進前10名了。據數據網站《playboard》最新數據顯示，目前地區設定在台灣的頻道中，扣除抖音搬運網紅以及新聞頻道等，單純為網紅 YTR 頻道的粉絲排名如下：YouTuber「奇軒Tricking」是台灣第一位突破1千萬訂閱的網紅，也是台灣史上第一個拿到YouTube鑽石獎牌的創作者，他靠著拍攝YouTube Shorts在全球走紅，影片內容主要為老少閒宜的Tricking表演，沒有語言隔閡的優勢，也讓他訂閱數還在迅速增長中。羅馬與雪倫是一對跨國情侶檔，常常在Youtube上發出許多露營影片，也是走性感風格，並以短影音為發展主力，在頻道上最強短影音的觀看次數更高達6.5億，目前居住在台灣，也在日前參加2024年走鐘獎。Jay Lee是一名繪畫 youtuber，常常在頻道上發布會話教學技巧，頻道從2015年開始更新，但內容卻都完全沒有露臉過，也無法確定他是否為台灣人，神秘感相當十足的一位畫家。葉式特工Yes Ranger是台灣的YouTube頻道，內容以劇情短片為主，皆包含大量動畫特效，也因為劇情不需要台詞就能容易理解，吸引來自各國喜愛看特效片的觀眾。台灣女YouTuber「Pan Piano」身材姣好、琴技高超，常在影片中角色扮演各種動漫人物，因此吸引了來自各國的紳士網友們，訂閱數持續增長中，而且還有經營粉絲專屬平台。YouTuber網紅團體「這群人」頻道從2024年2月15日起開始停止更新，不過7名成員仍在各自頻道活躍著，粉絲也依舊期盼他們恢復更新的那一天到來。知名遊戲YouTuber 阿神在2023年10月宣布頻道停更，進入退休狀態，只有直播玩遊戲。不過到了2024年9月份後，阿神又開始更新了許多玩遊戲的實況精華，因此粉絲訂閱數還是穩穩地持續增加，從去年宣布退休那一刻的309萬增長至318萬。YTR阿滴英文的頻道流量相當穩定，每次有新長片上架都至少能有30萬以上觀看，這在短影音大量襲擊的時代來說，相當不容易。Joeman在去年底受到大麻煩風波影響，聲譽受到影響，不過他仍活躍於網紅圈，並持續推出許多優質內容，影響力依舊龐大。YTR界的長青樹蔡阿嘎，他的影響力已經毋需多言，個是台灣第一位擁有3個破百萬訂閱頻道的網紅，粉絲黏著度相當高，他也常常舉辦各種公益活動，幫助過許多孩子在圓夢路上走得更順利。崩壞的英文老師 Nina是一位 IG 美女網紅，主要以拍攝養眼影片吸引粉絲，Youtube頻道從2023年初才開始正式運作，但抓住了短影音大爆發的時期，迅速吸引了來自全球的「紳士」，短短一年間就衝上240萬訂閱，成為台灣第十一名。YouTube節目《木曜4超玩》今年受到觀看數大跌、成員突然被宣布退出等事件，目前節目仍在掙扎期當中。邰智源日前也坦言由於YouTube平台政策方面問題，大型頻道已經不再吃香，因此影片的流量下降許多，這是不可忽視的挑戰，必須在這種情況下，想辦法突破重圍，他認為他和麥卡貝老闆Eric，都是屬於很會殺出一條血路的人，邰智源表示：「我曾和Eric說，除非有一天我們真的不行掛了，我們至少沒有對不起觀眾。」從上述榜單可以發現，在這一年間因為 Youtube 平台策略的關係，製作短影音搭配多國字幕的頻道，都能迅速吸引來自全球的觀眾，訂閱者量體龐大，頻道成長速度也相當快。不過也因為這樣，其實這些靠著短影音走紅的頻道，粉絲黏著度大大不如蔡阿嘎、Joeman等網紅前輩，這也是未來這些短影音創作者，必須要克服的問題，否則當未來平台政策有變，他們也將會受到更嚴重的衝擊。例如奇軒就已經很好的養成了一票外國忠實粉絲，近期推出的台灣蜘蛛人系列，就算是長影片也有超過153萬觀看的好成績。