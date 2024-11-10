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世界棒球12強賽A組預賽今（10）日正式開打，委內瑞拉首戰對上地主墨西哥，上演「前樂天桃猿洋投內戰」，委內瑞拉靠著必贏多（Ricardo Pinto）5局無失分好投，加上帕拉西奧斯（Jermaine Palacios）單場雙響砲助威，終場委內瑞拉以8：4擊退墨西哥，順利搶下開門紅。此戰委內瑞拉推出必贏多，對決墨西哥霸威斯（Manny Banuelos）。2局上帕拉西奧斯敲出陽春砲打破僵局，隨後卡斯提歐（Diego Castillo）適時安打再貢獻2分，委內瑞拉單局攻下3分。墨西哥投手霸威斯表現掙扎，僅投1.2局即退場，防禦率高達16.20。必贏多在3、4局遭遇失分危機，其中4局下突然找不到投球準心，連續投出2次保送，形成滿壘危機，但他及時穩住陣腳力保不失，此役必贏多主投5局被敲3支安打無失分，投出6次三振和3次保送。在必贏多的好投帶領之下，委內瑞拉打線也給予火力支援，5局上弗洛雷斯（Ramon Flores）揮出長打打回球隊第4分，接著6局上委內瑞拉再添3分。7局上帕拉西奧斯再度開轟，上演單場雙響砲，委內瑞拉擴大至8：0領先。7局下委內瑞拉派上富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）登板，雖然挨了一發陽春砲，但投出2次三振。隨後卡特（Chris Carter）在8局下追加一支陽春砲，9局下再追2分，最終仍無力回天，委內瑞拉以4分之差拿下小組賽首勝。