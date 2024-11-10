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9日下午4時許，高雄一名40歲范姓女子打電話報警，稱遭有家暴前科的37歲黃姓前男友擄上車，警方獲報後，追蹤其手機定位，晚間6時許前往屏東東港，在華僑市場找到2人，沒想到2人正大吃海鮮，而范女雖然已原諒黃男，但因其曾通報遭黃男家暴，警方依法將黃男逮捕，並依妨害自由罪送辦。據了解，范女與黃男之前為情侶，分手後黃男不斷想復合，昨天下午左右，黃男騎乘機車到范女住處，強押她返回黃男位於大寮區的住處，之後又改開車上了台88快速道路，范女驚慌之下報警處理，稱不知道要被黃男帶去哪裡，且被黃男限制行動。警方獲報不敢大意，立即組成專案小組偵辦，透過調閱監視器畫面，發現黃男駕駛車輛，由大寮區經台88快速道路轉往屏東，立即通報屏東林園分局發動攔截圍捕，並定位范女的手機，確認其位置，得知其在屏東東港華僑市場周邊。不過當警方找人2人時，黃男與范女正在市場內大吃海鮮，警方當場逮黃男，全案訊後，依妨害自由罪嫌移送高雄地檢署偵辦。