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▲騎警隊與馬匹現場與民眾互動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.10）

▲「精彩復元・快樂生活」嘉年華規劃多元活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.10）

為提升精神疾患者的生活品質與人權議題，並響應國際人權日，高市府衛生局今（10）日在台塑王氏昆仲公園舉辦「精彩復元・快樂生活」嘉年華活動。活動規劃逾40個多樣化的攤位，由精神復健機構、民間團體和社福單位參與，透過多元的活動，共同支持精神康復者走向更美好的社區生活。活動現場展出多位精神康復者的圖文沙龍藝術創作，還有有多項具教育意義的闖關互動活動，以及多元攤位提供各式美食及精神康復者的手作產品。此外，也有騎警隊與馬匹現場與民眾互動，杉林區社區心理衛生中心的行動「元氣車」也到現場，為大家提供行動心理衛生資源服務，亮點滿滿。高市府衛生局局長黃志中也到現場，並呼籲大家一起來關心精神健康議題，支持精神康復者的藝術創作，讓更多人了解他們的故事與心聲。他指出，衛生局將持續推動相關活動，讓社會對精神健康有更多的理解與支持，喚起大家對精神康復者的關懷，為他們的復元之路添上一份激勵。也希望透過這些多元活動，能讓更多人關心精神康復者的需求，並用更開放的心態看待社區中的精神康復者。更多活動詳情請關注高雄市政府衛生局的官方網站及臉書粉絲專頁「雄健康－高雄市政府衛生局」和「心靈好厝邊」。