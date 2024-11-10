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湖人巨星「詹皇」LeBron James與兒子Bronny James完成NBA史上首次「父子同台」後，Bronny被納入發展聯盟磨練，今天迎來首戰，繳出6分、4助攻，愛子心切的LeBron當然也到場觀戰，還有多位湖人隊友跟教頭JJ Redick和總管Rob Pelinka也跟著來了。湖人計畫Bronny只參加南灣湖人的主場比賽，然後會在發展聯盟與NBA之間來回穿梭，分配自己在兩隊的時間。Bronny是在今年選秀會中以第二輪第55順位加入湖人，本季至今獲得5次出賽機會，不過每場都只有露臉不到6分鐘，總分合計4分。Bronny今天首次在發展聯盟出賽，老爸LeBron當然不會錯過，還帶著老婆Savannah James、媽媽Gloria James、和10歲女兒Zhuri James一同在場邊觀賽，連湖人大批隊友也跟著來，包含Anthony Davis、D'Angelo Russell，甚至總教練Redick和總管Pelinka也坐在場邊，而事前本場門票也早賣光，最高票價將近1200美元，讓網友打趣說，「比今天NBA正賽還重要」。焦點回到場上，Bronny此役出賽31分21秒，全場9投2中，三分球4投0中，繳出6分、3籃板、4助攻，但有5失誤，南灣湖人以110：96擊敗爵士旗下的鹽湖城明星隊。