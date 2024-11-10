我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽A組預賽今（10）日登場，波多黎各首戰交手美國隊，雙方上演投手戰，前5局打完兩隊皆無法越雷池一步，直到6局上波多黎各賽巴約斯（Sabin Ceballos）轟出陽春砲一棒改變戰局，而美國隊全場10個殘壘，就是無法突破波多黎各封鎖，終場波多黎各以1：0完封美國，拿下預賽首勝。此戰前5局雙方皆攻佔得點圈，但始終欠缺適時一擊。6局上戰況出現變化，在兩出局時，賽巴約斯轟出一發陽春砲打破僵局，波多黎各先馳得點，取得1：0領先。6局下美國隊攻佔二、三壘，不過卻沒能打回分數，進入7局下，美國隊攻佔滿壘，但辛普森（Chandler Simpson）卻擊出內野滾地球出局，留下滿壘殘壘。8局下美國又錯失得點圈機會，打線嚴重卡彈，計分板上依舊掛蛋。9局下美國最後反攻機會，克勞佛（Justin Crawford）開局掃出二壘安打，一路推進到三壘，接著迪凡尼（Cam Devanney）敲出滾地球，克勞佛闖本壘出局，最終美國無力反撲，遭波多黎各完封。