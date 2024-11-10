台灣人氣女星林襄近日因工作需求披上婚紗，連換3套造型展現她的性感身材，引發大量粉絲熱議。她的婚紗造型照已在社群媒體上吸引超過2.4萬人按讚，並且成為討論焦點。之前有人說「微肉的林襄最可怕」，雖然現在林襄還是很瘦，但已經比過去豐腴一些，再度讓粉絲陷入瘋狂。
魅力四射的婚紗造型 粉絲大讚太辣
在影片中，林襄起初穿著格紋外套搭配五分褲和球鞋，隨後以紫色禮服現身，禮服的平口設計完美襯托出豐滿曲線，短前長後的裙襬更讓她的修長美腿一覽無遺。接著，她換穿銀白色深V婚紗，剪裁大膽露出事業線，令人目不轉睛。最後一套透視婚紗禮服更顯露出她窈窕的身形，若隱若現的效果讓粉絲驚呼連連。
感情觀坦率 戀愛腦坦言「無法忍受偷吃」
林襄爆紅後，一舉一動都受到關注，曾和「反骨男孩」孫生交往過的她，也不避諱在節目上談論感情觀，自認是戀愛腦，只要男生想要都會盡力滿足，曾經被問過偷吃和家暴會選哪一個，當時她二話不說選家暴男，「至少他打完之後還會求和。」傻妞式回答讓眾人傻眼，不過林襄也說，因為自己無法忍受背叛，認為偷吃帶來的是內心更深的傷害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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感情觀坦率 戀愛腦坦言「無法忍受偷吃」
林襄爆紅後，一舉一動都受到關注，曾和「反骨男孩」孫生交往過的她，也不避諱在節目上談論感情觀，自認是戀愛腦，只要男生想要都會盡力滿足，曾經被問過偷吃和家暴會選哪一個，當時她二話不說選家暴男，「至少他打完之後還會求和。」傻妞式回答讓眾人傻眼，不過林襄也說，因為自己無法忍受背叛，認為偷吃帶來的是內心更深的傷害。
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