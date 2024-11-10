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▲林襄在影片中先以紫色禮服現身，展露修長美腿。（圖／翻攝自林襄 IG）

▲林襄在影片中穿銀白色深V婚紗，剪裁大膽露出事業線。（圖／翻攝自林襄 IG）

▲林襄最後一套透視婚紗禮服，若隱若現的效果讓粉絲驚呼連連。（圖／翻攝自林襄 IG）

台灣人氣女星林襄近日因工作需求披上婚紗，連換3套造型展現她的性感身材，引發大量粉絲熱議。她的婚紗造型照已在社群媒體上吸引超過2.4萬人按讚，並且成為討論焦點。之前有人說「微肉的林襄最可怕」，雖然現在林襄還是很瘦，但已經比過去豐腴一些，再度讓粉絲陷入瘋狂。在影片中，林襄起初穿著格紋外套搭配五分褲和球鞋，隨後以紫色禮服現身，禮服的平口設計完美襯托出豐滿曲線，短前長後的裙襬更讓她的修長美腿一覽無遺。接著，她換穿銀白色深V婚紗，剪裁大膽露出事業線，令人目不轉睛。最後一套透視婚紗禮服更顯露出她窈窕的身形，若隱若現的效果讓粉絲驚呼連連。林襄爆紅後，一舉一動都受到關注，曾和「反骨男孩」孫生交往過的她，也不避諱在節目上談論感情觀，自認是戀愛腦，只要男生想要都會盡力滿足，曾經被問過偷吃和家暴會選哪一個，當時她二話不說選家暴男，「至少他打完之後還會求和。」傻妞式回答讓眾人傻眼，不過林襄也說，因為自己無法忍受背叛，認為偷吃帶來的是內心更深的傷害。