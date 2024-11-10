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美國大選由共和黨候選人川普勝出，隔夜聯準會（Fed）也如預期降息1碼，川普勝選為市場帶來極大喜悅，川普交易相關產品也全面上漲，比特幣更突破歷史新高，也伴隨一些隱憂。專家表示，雖然關稅和減稅等措施可能會推升通膨，但川普上任後若能在短期內解決俄烏及以巴衝突，油價有望明顯下跌。至於美元在川普交易的提振下，美元指數一度重返105水準，日圓兌美元短期若守不住150至151.80區間，有望挑158，甚至160價位。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正分析，由於聯準會的決議無太大意外，聲明中調整了對通膨和勞動力市場措詞，主席鮑爾也表示就業市場表現穩健，似乎在川普勝選後，整體經濟狀況確實呈現出較好的趨勢，標普500和那斯達克指數隔夜再創新高。短期內，川普交易帶來的樂觀情況和對美國經濟振興的期望有望在市場持續，美股3大指數和川普交易相關產品的漲勢有望持續一段時間。儘管川普勝選為市場帶來極大喜悅，也伴隨一些隱憂。楊傲正指出，川普的施政風格可說眾所周知，無論是關稅政策，減少個人稅、富人稅和企業稅，或是嚴厲打擊非法移民等。這些舉措對市場而言，雖有助於刺激經濟成長，但同時也可能加劇貧富差距，且關稅政策更可能推升國內通膨，帶來經濟過熱的風險。如此一來，聯準會目前的降息步伐或將面臨放緩甚至暫停。川普勝選後，市場一方面期待經濟前景向好，另一方面也開始計入聯準會可能放緩降息步伐的影響。在大選前的11月1日，市場預期2025年底將在4.75至5%的利率基礎上降息100個基點，並且有72.8%概率降息125個基點。然而，隨著大選和聯準會決議的出爐，至11月8日市場預期2025年底將在4.5至4.75%的利率基礎上降息75個基點的預期逐漸增強，降息100個基點的概率則下降至50.2%。楊傲正預估，川普於1月20日正式上任之前，市場將逐步轉向討論川普主政下的降息步伐。不過，目前市場氣氛仍深受川普交易的影響，美股在過去一周聯準會降息概率放緩的情況下明顯上漲，顯示出市場對此充滿信心。然而，隨著12月利率決議的臨近，聯準會將更新點陣圖，展示2025至2026年的預期利率中值。如果這次點陣圖顯示降息步伐相較於9月有所放緩，美股的漲勢可能因此逆轉。這一預期甚至可能在11月底便開始影響市場。因此，美股當前的漲勢在中長期能否持續，將取決於聯準會官員對利率和通膨預期的表態，是否在川普上任前有明顯改變。雖然關稅和減稅等措施可能會推升通膨，但川普在大選期間一直強調會在上任後的24小時內結束俄烏戰爭，並結束以巴衝突。過去4年，儘管拜登政府致力於抑制通膨，但地緣政治局勢令油價保持高位，尤其是與通膨密切相關的油價在過去一年始終徘徊在65至80美元區間，導致美國通膨下行的速度相對緩慢。楊傲正表示，如果川普如大選期間所承諾，能在短期內解決這兩場關鍵的地緣衝突，再加上其揚言退出巴黎協定、大力推動石油鑽探等，油價或有望明顯下跌。因此，儘管市場普遍預期川普上任後通膨將上行，但若油價明顯下跌，美國通膨不升反跌的可能性也存在，這可能因此加快聯準會的降息步伐，只是，這一切仍充滿不確定性，因為目前尚無跡象表明川普將如何解決這兩場關鍵的地緣衝突。至於美元在「川普交易」提振下，美元指數一度重返105水準。從日線圖看，美元兌日圓的上漲趨勢明顯，自9月中旬在140水準得到支持後步步向上，目前已到達150水準上方。不過，楊傲正提出，150至151.80區間為關鍵阻力區，同時也是今年4月至7月間日圓兌美元未曾升破的關鍵支持區，近日日圓兌美元貶破該區間，該阻力區將成為新的支持區，短期內能守不住150至151.80區間，日圓望挑戰155.20、158.90，甚至160關口。