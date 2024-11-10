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▲鄭伊健（中）先前來台宣傳時，與五堅情中的賴晏駒（右起）、陳零九、婁峻碩、黃偉晉合照。（圖／八大提供）

香港天王鄭伊健將在11月23日站上高雄巨蛋舉辦首場個唱「HERE＆NOW 鄭伊健演唱會2024高雄站」，在開唱倒數半個月前夕，他無預警宣布驚喜，將一口氣邀來人氣天團「五堅情」的婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒等4位成員擔任演唱會嘉賓。先前鄭伊健來台宣傳時，就曾與這4位後輩主持的節目《娛樂百分百》同台相見歡，加上他跟婁峻碩先前因為拍戲成為好友，讓惜緣的鄭伊健決定趁這次來台開唱「再續前緣」。而「五堅情」團員之一的邱鋒澤，因為個人巡演撞期不克前來，造成「五缺一」局面，讓鄭伊健開玩笑說：「我是暫時的新團員，請多多指教！」得知能受邀擔任鄭伊健高雄巨蛋演唱會嘉賓，對於婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒來說，直呼是「人生成就」解鎖，其中原本就是歌迷的婁峻碩更開心表示：「原本就在日曆上把11月23日那天畫起來，要買票去朝聖，結果做夢也沒想到大哥竟然會邀請我們去當嘉賓，對我們來說太驚喜、太感動。」他們近期也開始著手討論起歌單。婁峻碩還透露，上次鄭伊健來台宣傳上節目時，其他三人有跟鄭伊健合唱粵語歌〈友情歲月〉，唯獨自己沒跟他唱到歌，也因此特別期待這次同台，「如果有機會的話，很希望可以跟大哥一起合唱經典〈極速〉！這是我從小到大的夢想之一，許願能夠圓夢！」在鄭伊健開唱前，婁峻碩上週先到香港參加音樂節，鄭伊健還主動做東請婁峻碩吃火鍋，兩人在席間趁機討論起合作事宜，婁峻碩特別跟鄭伊健透露，自己近期已經開始磨拳擦掌補習粵語，還自曝先前在五堅情澳門場演唱會時曾獨唱粵語歌，「結果那次唱完被大家恥笑粵語發音不標準，這次想要趁著參加大哥（鄭伊健）演唱會好好加強粵語，屆時要認真雪恥！」而鄭伊健則擔心自己的粵語歌會對這群後輩會太困難「負擔太大」，特別要婁峻碩跟其他團員們說「不要壓力太大！」至於為了個人首場在台演唱會，鄭伊健目前已經在香港閉關著手進行彩排練唱工作，希望以最好的狀態應戰高雄巨蛋演唱會。值得一提的是，為了回饋台粉們心心念念演唱會的到來，主辦單位特別在鄭伊健開唱倒數前兩週，派出量身打造的「伊健號」宣傳車為演唱提前暖身，與歌迷們一同迎接鄭伊健第一次在台灣萬人演唱會的到來，屆時「伊健號」高雄三多商圈新光三越前，以及台北信義區101大樓前巡遊，提前為演唱會炒熱氣氛，還有打卡抽獎活動。