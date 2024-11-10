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▲孫儷兒子（右2）身高已經快要追過媽媽，女兒（左2）長相則與鄧超（左1）極為相像。（圖／微博）

▲孫儷不滿兒女被近距離偷拍，與「代拍者」當街吵了起來。（圖／攝影劉大錘微博）

▲鄧超（左）、孫儷（右）是演藝圈中的「模範夫妻」。（圖／NOWnews資料照）

中國一線女星孫儷2010年與男星鄧超結婚，婚後育有1兒1女，1家4口生活甜蜜，不過孫儷特別保護兒女的隱私，因此夫妻倆很少主動曝光孩子們的正面照。近日，孫儷帶著2個孩子一起出席老公的電影首映會，兒女的真面目罕見公開亮相，外型與孫儷、鄧超極為相像，令外界直呼：「孩子真的不能偷生！」孫儷近日與孩子們一同出席鄧超電影《勝券在握》的上海首映會，1家4口難得現身公眾場合，兒女們的外型也成為外界關注的焦點。畫面中女兒的相當氣質漂亮，長相與鄧超十分相似，兒子則是長得像孫儷，且身高已經快與媽媽一樣高了，一家人就像是1個模子刻出來似的，也令粉絲們讚嘆基因的強大。而近期中國狗仔劉大錘在微博爆料，一向好脾氣的夫妻倆竟當街與路人吵起來，從曝光的畫面中可見，孫儷神色焦急，一邊帶著小孩一邊看手機，還時不時環顧四周，隨後她帶著孩子找到鄧超，夫妻倆神色凝重、情緒激動當街與路人吵了起來。原來是因當天「代拍者」直接對著兒女的臉拍攝，孫儷和鄧超才會當場和對方理論起來。貼文曝光後，粉絲們大力讚賞孫儷與鄧超，認為孩子是父母的底線，明星也是人、保護孩子是應該的。