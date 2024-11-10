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▲adidas「最低4折起」！Samba球鞋兩千入手、Samba X Messi運動休閒鞋「現打9折」。（圖／翻攝自adidas官網）

▲New Balance雙11購物節，球鞋均一價1111元。（圖／翻攝自New Balance官網）

▲Nike雙11挖到男女鞋都有「低至5折」球鞋優惠。（圖／翻攝自Nike官網）

雙11購物節球鞋優惠一次整理！adidas雙11狂歡節「最低4折起」，超人氣Samba運動鞋兩千就有，任選2件再72折、3件66折；New Balance官網週年慶，球鞋限時均一價1111元、1299元、1499元，服飾也有下殺均一價599元；Nike官網則可以挖到「低至5折」球鞋優惠，滿額還享免運寄送優惠一次整理。adidas雙11狂歡節官網「最低4折起」，Samba球鞋兩千入手、Samba X Messi運動休閒鞋「現打9折」！鞋衣「直降499元起」、童裝任選3件「3折起」、T-TOE限時「65折起」。任選2件再72折、3件66折；滿2200元再「送200元」優惠券、滿3800元再「送300元」優惠券；單筆消費滿5000元贈送「品牌地墊」，有三葉草與經典三線Logo款式二選一。優惠倒數兩天快把握。New Balance雙11購物節，球鞋下殺限時均一價1111元、1299元、1499元，服飾也有均一價599元，都有快速選購專區。官網全站商品85折，消費滿4500元「現折800元」；會員買滿2400元享「免運」優惠；週年慶還下殺限時驚喜價，提醒大家，均一價商品無法再參與85折或滿額活動累積，但可以在同筆訂單同時結帳。Nike官網雙11優惠即日起至至11月11日晚上23:59止，不用輸入任何優惠代碼可享「指定款式最高6折優惠」，優惠範圍僅限特賣網頁產品，數量有限售完為止。仔細看還有機會挖到「低至5折」球鞋優惠，包括男鞋「Nike Air Max Correlate」限時優惠1549元、女鞋「Nike M2K Tekno」限時優惠1799元，都是下殺50%超甜折扣。而且消費滿4500元可享「免運」寄送優惠。