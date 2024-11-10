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▲林廷憶劇中被要求整形。（圖／翻攝自林廷憶IG）

▲林廷憶（右）和許多大咖演員對戲緊張不已，左為飾演「周凡」的楊謹華。（圖／翻攝自林廷憶IG）

《影后》導演嚴藝文今（10）日生日，許多演員都在社群平台分享生日祝賀文，其中在劇裡飾演新生代演員「史艾瑪」的林廷憶回憶起，當初拍攝史艾瑪喝醉差點走光的戲時，嚴藝文告訴她「大不了就露奶頭吧」，讓她瞬間有了莫名的自信和勇氣，「每件事都有輕鬆幽默的一面吧！」林廷憶在《影后》中飾演有星夢的素人演員史艾瑪，從前期的敢衝敢拚，到後來為求上位背叛愛情，友情甚至和導演上床，被許多觀眾罵是「大杯綠茶」。林廷憶在IG寫下拍攝時的心情，當時才剛開拍，就聽到攝影師跟嚴藝文說，「她好像有點怕鏡頭耶。」讓林廷憶頓時緊張到要吐了，「一個演員怎麼能怕鏡頭呢，但攝影就是看出來了，這個小框框真的好殘酷，我好感謝他，我很怕因為經驗不足搞砸這部作品。」開拍的第一天，剛好拍到史艾瑪宿醉差點走光，嚴藝文無奈地跟林廷憶說，「唉⋯大不了就露奶頭吧」。這句話也讓林廷憶獲得了莫名的自信和勇氣，她直呼，「每件事都有輕鬆幽默的一面吧！雖然艾瑪被罵了，但能扮演她、和能跟妳相遇真是太幸運了。」林廷憶感謝嚴藝文讓她體會到演戲的快樂，「我為艾瑪做的所有功課、所有努力，都比不上妳走過來跟我講戲時隨便一個共情的眼神，妳是最棒的導演了。」