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儘管美國總統大選投開票已經告一段落，但在選舉過後的幾天，美國各地的非裔居民表示，收到了帶有種族歧視的簡訊內容，要這些非裔居民前往最近的農場採摘棉花，顯然是在暗示過去黑奴歷史，在非裔居民之間引發了恐慌。根據路透社報導，近來美國各地的非裔居民收到了匿名發送的仇恨簡訊，內容要求包括阿拉巴馬州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和維吉尼亞州在內的多個州的收件者前往附近的農場，做好採摘棉花的準備。目前尚不清楚這些簡訊的發送者是誰、有多少人收到了這些訊息，或是如何選定收件目標等等。路易斯安那州共和黨總檢察長穆里爾（Liz Murrill）向路透社表示，儘管她身為白人，也收到了該簡訊。目前她的辦公室正在調查這些簡訊。穆里爾透露，她在早上8點17分時，電子信箱收到了一封簡訊截圖，上頭寫著「現在川普是總統，你被選為最近的農場採棉者」，還提到「我們的人會開貨車來接你。」目前美國聯邦通訊委員會（FCC）、美國聯邦調查局（FBI）都在調查這些訊息。FBI於7日時在聲明中表示，「我們知道全國各地收到這些冒犯和種族歧視的簡訊，並已與司法部和其他聯邦機構合作處理此事。」亞特蘭大的一名公關人員米勒表示，當她在社群平台上分享自己收到讓她「前往最近農場」的簡訊時，震驚地發現有許多其他名非裔美國人也收到了類似訊息。米勒直呼，「得知有這麼多非裔美國人收到這種訊息，這是最可怕的部分。到底是誰在做這件事？」據美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，至少有21個州的人收到了這些簡訊，其中包括高中生和大學生。有部分學校發出警告，並敦促學生和家長若是收到此類簡訊，要立即向學校工作人員或當地行政機關回報。民權組織全國有色人種協進會主席強森（Derrick Johnso）表示，「這些行為是不正常的。我們拒絕讓它們正常化。這些訊息顯示了全國各地種族主義團體的卑鄙和令人憎惡的言論令人震驚地增加。」在美國前總統川普擊敗美國副總統賀錦麗，並即將於明年1月20日上任後，有部分非裔美國人擔憂會發生人權倒退的事件。川普在競選期間曾進行過種族主義和性別歧視的攻擊，並承諾結束聯邦多元化和包容性計劃。不過川普團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）強調這和川普絕對無關。有部分的訊息內容是透過電信服務商TextNow的訊息服務發送，該服務允許用戶透過應用程式發送簡訊。TextNow表示，一旦發限此情況，將會在一小時內停用發送的帳號。TextNow補充稱，這些訊息是透過全國多家電信公司所發送的攻擊。