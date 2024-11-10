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▲有網友分享，阿爾巴尼亞、摩爾多瓦目前YouTube為無廣告。（圖／官方提供）

▲YouTube Premium價格調整一次看。（圖／NOWnews社群中心）

YouTube持續開鍘，力道絲毫不手軟。不少用戶會透過VPN的方式連到其他國家，試圖以低價訂閱YouTube Premium。但最近，台灣有大量的數位雲端移民到土耳其、印度、烏克蘭等國家的用戶都被強勢遣返，要求必須使用當地信用卡才能續訂，想要收看無廣告的YouTube，網友透露可以VPN到巴爾幹半島的阿爾巴尼亞共和國(Republic of Albania)或是東歐的摩爾多瓦共和國(Republic of Moldova)或許還有機會免費暢看。根據統計，台灣用戶每週觀看YouTube平均超過5天，每天花費大約1.7小時，為了擁有更順暢的觀看體驗，有人會加裝廣告攔截器，但靠廣告賺錢的YouTube自然會加強查緝，甚至祭出多項重罰。無法使用廣告攔截器，民眾轉向「數位移民」，經由VPN的方式連線到低價國家購買YouTube Premium，但陸續被抓包。近期大量的數位移民到土耳其、印度、烏克蘭等都收到YouTube官方寄來的禁止跨區訂閱通知，要求必須使用當地信用卡才能續訂，讓不少用戶大崩潰，甚至有人向官方反映「自己是住在土耳其的台灣人，因此使用台灣信用卡」，但官方要求提供相關證明，無法通行。網友嘆「YT這次真的大開殺戒了」、「身邊朋友沒有一個逃過的」、「跨區末日到來了」。但就有網友分享，其實YouTube可能選擇在比較小的市場減少或不投放廣告，藉此促進用戶數，同時提高用戶對平台的吸引力。像是阿爾巴尼亞、摩爾多瓦可能被視為一個較小的市場，YouTube在此地區減少或不投放廣告，藉此促進用戶數增長或是提高平台的吸引力，意味VPN過去後或許就能享受不用付費的「無廣告YouTube」，但難保很快又會被YouTube抓到。YouTube頻頻制裁廣告攔截、抓數位移民等，無非就是提高廣告觀看數和Premium訂閱會員數，面對YouTube連番政策，不少網友投降了！直接訂閱台灣YouTube Premium或是自組家庭方案。目前YouTube Premium訂閱費用有個人每月199元，家庭方案399元最多5人可共用，以及學生方案119元。