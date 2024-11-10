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▲全球各主要國家都在拚2050淨零碳排，以防氣候變遷。圖為格陵蘭島冰層因暖化而融冰，使全球海平面上升1公分。（圖／翻攝自Pexels圖庫）

▲隨著全球暖化現象越來越明顯，世界各地也開始出現極端氣候現象。（圖／美聯社／達志影像）

地球持續釋放對人類的警訊！前中央氣象局長鄭明典今（10）日指出，今年地球年平均氣溫即將增溫超越1.5度，這已經突破原定的2050年淨零排放防線，同時也示警「增溫越高，潛在的氣候變遷衝擊越大」。前中央氣象局長鄭明典稍早在臉書分享，相較於工業革命前，今年地球年平均氣溫即將超越1.5℃，這同時也讓「2050淨零排放守住1.5℃防線」的條件瞬間被突破。鄭明典解釋，氣候上談的是氣候的「基礎狀態」，指的是長期趨勢分析下的增溫1.5℃，並非個別年度的增溫1.5℃。縱使氣候基礎狀態真的超越1.5℃，而且比預期的快，那也表示情況更不樂觀，更要加強減碳的努力。鄭明典補充，在學理上，1.5℃其實並不是個特殊數目，但是可以確認的是，增溫越高，潛在的氣候變遷衝擊越大，「增溫超越1.5℃的確是個警訊！」