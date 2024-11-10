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▲許銘春邀請市民帶著小朋友一起體驗親子DIY。(圖／記者郭凱杰攝,2024.11.10)

▲許銘春提出「小海報」計畫，向市民徵求海報牆，住家、公司門口或小麵攤皆可，以迎戰對手的大看板。(圖／記者郭凱杰攝,2024.11.10）

勞動部前部長許銘春積極爭取2026高雄市長黨內提名，今(10)日率先成立市長競選辦公室。許銘春表示，面對這場選舉，她「三無」無官位、無資源、無樁腳，但有願景、有經驗、有衝勁，要打「三有」的選戰；並提出「小海報」計畫，向市民徵求海報牆，住家、公司門口或小麵攤皆可，以迎戰對手的大看板。許銘春今天上午成立競選辦公室，走親子風，只有小朋友與一般市民與會。在競選辦公室啟用的首場活動，許銘春邀請市民帶著小朋友一起體驗親子DIY。未來將以此辦公室作為擘畫高雄市政願景的平台，她以12年中央與地方的行政經驗，與各領域專家學者進行對話，提出讓「高雄有春」的政見。許銘春認為，高雄從前市長謝長廷開啟高雄進步的篇章讓愛河變乾淨，同時高雄第一條捷運動工；前市長陳菊任內為高雄打下城市轉型的基礎，縣市合併後整體規劃大高雄各項重大建設，讓高雄變得不一樣；現任市長陳其邁為高雄推動產業轉型，引進世界潮流的AI科技產業，讓高雄的產業更多元、更具競爭力。許銘春強調，面對下一個階段的高雄，高雄市政面臨許多的挑戰，例如引進科技產業是否能夠帶動其他產業發展，讓各種產業都受益，尤其是應該要加速傳統產業的轉型及勞工薪資的提升。許銘春也認為弱勢的產業或是市民，政府都要有照顧與扶植的責任，經濟的果實要能夠讓大多數民眾共享。另外，一個城市的進步指標就是對人文的關懷，尤其是對人權要尊重、對性別要友善、對生命要平等。許銘春說，她競選主軸「高雄有春」，期待高雄的未來是更有餘裕，也希望生活在這城市的人民都能安業樂居，有份安穩的事業、快樂的居住在這土地，這也是她成立辦公室的目的，希望大家生活攏有春。至於黨主席賴清德曾希望黨內先不談2026選舉，許銘春表示，做一個負責任的參選人，就是要利用時間去深入基層、了解大家的需求，她認為辦公室的成立，沒有違背主席的意見，就是一個平台，讓大家來發聲。立委邱議瑩對於許銘春的參選也表示祝福，好運連連，大家一起為高雄努力，這是一件很好的事情，期待高雄更好、台灣更好。立委許智傑認為，越來越多人重視高雄，想要服務高雄，一起為高雄做事，這些都是好事！也恭喜許銘春的辦公室成立，未來民進黨終究會團結一致，共同為高雄來打拼。立委林岱樺除祝福許銘春成立辦公室，也強調從過去、現在到未來，都是好姐妹，也一起為勞動人權努力。大呀必須團結也終將團結，為了延續高雄的城市光榮，更為了市民好生活。