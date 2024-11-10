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立院財政委員會上週排審《財劃法》爆發藍綠大亂鬥，時代力量黨主席王婉諭表示，總召黃國昌顧著開直播說說笑笑、黃珊珊也只在遠處看鬧劇，事後才發文說不支持國民黨版，遺憾民眾黨未能發揮關鍵的制衡力量。時力黨主席王婉諭指出，上週立院財委會未經討論，就以3分鐘光速完成初審，將《財劃法》修正草案送出委員會。民眾黨上會期提出黨團版本，本會期更列為其優先法案之一，主責的黃珊珊更不斷發影片、懶人包解釋訴求。但財委會審查時，民眾黨團版本卻被完全忽略。回顧財委會審查狀況，王婉諭認為，民眾黨團總召黃國昌是有說有笑，「熟練的拿著手機直播支架，錄下踐踏委員會中心主義的三分鐘」。而黃珊珊只是站在遠處看鬧劇，事後才發文批評，審查當時竟「沒有任何一位民眾黨委員提出任何抗議」。針對民眾黨黨團的此次的表現，王婉諭認為，民眾黨應扮演修法過程中的關鍵角色，協助促進兩黨間的溝通與共識。但實際上，民眾黨團並未展現積極態度，也無法發揮應有的制衡作用。呼籲小黨在國會中應扮演制衡兩黨的角色，才能為人民、為台灣謀取福祉。