12強熱身賽鬧烏龍？世界12強棒球賽從今（10）日開始舉辦官辦熱身賽，並且為演練正式比賽狀況，因此從9局就開始實施突破僵局制。不過在桃園棒場場開打的首場熱身賽，卻差點鬧出烏龍，多明尼加在9局上完成守備後，全隊誤以為比賽已結束，走到場中列隊退場，直到主審、裁判等人提醒後，才知道比賽尚未結束。賽後總教練Cesar Martin受訪回應，表示：「原先沒有接收到這個訊息。」
9局下險鬧烏龍 總教練：原先不知情
根據官方提供規則，本次官辦熱身賽只打9局，沒有延長賽，在第8局結束後，會實施突破僵局制，局面為無人出局、一二壘有人，且因演練突破僵局制，所以8局結束後的分數會保留。
多明尼加本場交手兄弟的比賽，前8局打完，取得4：2領先，在9局上抓到最後1個出局數後，全隊來到場中列隊，並且走下板凳席後相互握手致意，似乎忘記9局下還要進行突破僵局制的演練，是在裁判上前溝通後，才派出打者繼續進行9局下的比賽。
對此，Cesar Martin在賽後表示：「事實上，事前沒有接收到這個訊息，不知道說有這樣的準備，還好有馬上溝通一下，我們也很願意去做這個練習。」對於首場熱身賽的感覺，他則說：「很開心來到第一場比賽，可以讓球員熱身，有些投手感覺也有慢慢進入狀況。」
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根據官方提供規則，本次官辦熱身賽只打9局，沒有延長賽，在第8局結束後，會實施突破僵局制，局面為無人出局、一二壘有人，且因演練突破僵局制，所以8局結束後的分數會保留。
多明尼加本場交手兄弟的比賽，前8局打完，取得4：2領先，在9局上抓到最後1個出局數後，全隊來到場中列隊，並且走下板凳席後相互握手致意，似乎忘記9局下還要進行突破僵局制的演練，是在裁判上前溝通後，才派出打者繼續進行9局下的比賽。
對此，Cesar Martin在賽後表示：「事實上，事前沒有接收到這個訊息，不知道說有這樣的準備，還好有馬上溝通一下，我們也很願意去做這個練習。」對於首場熱身賽的感覺，他則說：「很開心來到第一場比賽，可以讓球員熱身，有些投手感覺也有慢慢進入狀況。」
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