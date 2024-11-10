我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加隊中外野手Pedro Gonzalez，在3局下從余謙手中轟出三分砲，幫助多明尼加在熱身賽先馳得點。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球錦標賽，今（10）日在桃園棒球場進行熱身賽，由多明尼加隊交手中信兄弟，多明尼加隊總教練Cesar Martin，在賽後透露對中華隊的先發投手人選。（圖／中華棒協提供）

12強熱身賽鬧烏龍？世界12強棒球賽從今（10）日開始舉辦官辦熱身賽，並且為演練正式比賽狀況，因此從9局就開始實施突破僵局制。賽後總教練Cesar Martin受訪回應，表示：「原先沒有接收到這個訊息。」根據官方提供規則，本次官辦熱身賽只打9局，沒有延長賽，在第8局結束後，會實施突破僵局制，局面為無人出局、一二壘有人，且因演練突破僵局制，所以8局結束後的分數會保留。對此，Cesar Martin在賽後表示：「」對於首場熱身賽的感覺，他則說：「很開心來到第一場比賽，可以讓球員熱身，有些投手感覺也有慢慢進入狀況。」