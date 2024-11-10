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▲TRASH現身玖壹壹南北貳路音樂節， 帶來多首歌曲嗨翻現場。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

▲玖壹壹15週年辦音樂節！《角頭》雙帥王識賢、王陽明超給面子 合體重現經典場景。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

「本土天團」玖壹壹慶祝成軍15週年，特別號召南北的親朋好友一起相聚台中，於11月9日至10日在台中的水湳中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2024」萬人音樂節。9日第一天演出，他們不懼陶喆、 SUPER JUNIOR、孫盛希同天開唱，周邊加上舞台區照樣吸引了5萬人朝聖，玖壹壹非常感謝歌迷支持。首日還有《角頭》雙帥王識賢、王陽明合體，現場不僅一起合唱歌曲，眾人更是在現場重現《角頭》的經典橋段，全場嗨成一片。「玖壹壹南北貳路音樂節2024」萬人音樂節第一天演出邀來入圍金曲肯定的TRASH，搶先在12月小巨蛋開唱前，在台中帶來最精華演出，主唱阿夜分享：「很開心來到南北貳路，聽說玖壹壹15年了，很恭喜他們。」鼓手魁剛接話：「還聽說健志當爸爸，健志說要跟我學鼓，到現在還沒學，可能要他兒子來學了。」阿夜接著宣傳：「剛好我們也15年，年底即將在小巨蛋開演唱會，現在已經買不到票，如果大家還想買票，也許會加場。」接著演出新歌〈相信2Ø24〉、〈懦弱〉、〈重感情的廢物〉、〈幸福的末班車〉、〈終究還是因為愛〉等歌曲，引爆音樂節高潮。接著玖壹壹登場，一開場就帶來新歌〈南北二路〉，健志問台下紛絲說：「可以潑水嗎？」台下粉絲尖叫場面沸騰，為了答謝粉絲，他們也首次演唱新歌〈哥哥帶上我〉感謝15年來的支持，準備了超過30首歌曲，共計2小時的演出將夯曲唱好唱滿。「南北貳路音樂節」還特別邀來同樣也是天團的動力火車嘉賓，健志說：「非常感謝志琳哥跟秋興哥，他們待會要去台東先繞來台中。」玖壹壹還邀請了《角頭》大哥王識賢帥氣出場，與玖壹壹合唱〈做你的格〉，王識賢十分看好玖壹壹，大讚：「聽說你們15年，我出道30多年了，相信未來15年，會是玖壹壹的一片天。」健志接著說：「今天我還特地邀了另一位，歡迎麥可哥（王陽明）。」王陽明驚喜現身，《角頭》雙帥合體，台下一片歡呼尖叫，台上五人開啟日常兄弟對話。王陽明先是霸氣一呼：「Yo！你們知道大橋頭是誰的嗎？是我爸的！」重現電影中的經典橋段，健志接著CUE洋蔥也來學一下，洋蔥不解問說：「可是我爸在台下？」但他下秒還是開口接說：「YA！你們知道南北貳路是誰的嗎？是我爸的！」但因為氣勢差很多，讓現場笑成一片。