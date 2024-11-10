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▲阿信在臉書替粉絲加油，不過最終還是有粉絲哀嚎沒搶到票。（圖／五月天 阿信 臉書）

天團五月天今年和往年一樣，留在台灣和粉絲跨年，這次回到桃園棒球場，一連開唱6場，而昨（9）日，主唱阿信就在臉書上曬出與那英一同合唱〈成全〉的片段，喊道：「期待能與你跨越這年，成全每一個美好來年。」更在留言區表示：「好人一生有好票，不要爬進下水道！」不過門票於今（10）日上午在拓元售票系統開賣，仍有大批歌迷哀喊搶不到，便湧入阿信該則貼文的留言區：「我壞人我沒搶到票」、「我是壞人？」五月天今年底回到桃園棒球場和台灣歌迷一起跨年，「5255回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，門票將在11月10日拓元售票系統上開賣，上午9點30分開賣親子套票、10點開放玉山卡友區購票，11點全面開賣。而阿信在昨天晚上，也發布了新貼文，曬出先前和那英合唱〈成全〉的片段，並開心表示：「期待能與你跨越這年，成全每一個美好來年。」更在留言區勸粉絲別爬下水道：「好人一生有好票，不要爬進下水道！」而相信音樂也不斷為粉絲加油打氣：「有留言有保佑，明天一切都順利『成全』哦！」讓網友們也感到熱血沸騰：「這次要帶小孩初體驗，成全我明天搶到票啊！」不過這次售票系統一開賣，票券馬上就被秒殺，僅管下午2點系統進行清票作業，但還是有許多粉絲沒想到票，紛紛在底下留言：「我好像不是個好人」、「準備爬下水道了」、「我愛你的心不會退 但搶不到票的心會碎」、「我壞人我沒搶到票。」