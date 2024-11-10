近年來有越來越多數據顯示，台灣人其實頗有錢！據2024年全球財富報告顯示，2023年世界人均總資產排名中，台灣以人均17萬6340歐元（約台幣619萬元）位居全球第7、亞洲第2。不過近期卻有另外一份報告顯示，光2024年台灣就有多達400個「百萬美元富翁」離開台灣生活，對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌則分析：「亞洲多數國家都有這個通病」。
何世昌日前在粉專《何世昌的房產知識Buffet+》分享，國外新世界財富公司（New World Wealth）日前製作的 2024 年全球百萬美元富翁調查，其中富翁淨流出國家前十名，第一名是中國，今年預估有1.52萬個百萬美元富翁投入他國懷抱，第二名為英國，第三名為印度，台灣則名列第8名，今年約有400個百萬美元富翁移出台灣。
何世昌也提到，台灣雖然小，「但是每年跑掉的有錢人，就已經多到可以擠進全球前十名」，他也提到，亞洲多數國家都有這個通病，多數有錢人發達後都愛往歐美跑。
至於富豪移入最多的國家在哪裡？第一名是阿聯酋，第二名與第三名分別為美國、新加坡。其中阿聯酋、新加坡、日本是亞洲少數吸引百萬美元富翁移入的國家。
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何世昌也提到，台灣雖然小，「但是每年跑掉的有錢人，就已經多到可以擠進全球前十名」，他也提到，亞洲多數國家都有這個通病，多數有錢人發達後都愛往歐美跑。
至於富豪移入最多的國家在哪裡？第一名是阿聯酋，第二名與第三名分別為美國、新加坡。其中阿聯酋、新加坡、日本是亞洲少數吸引百萬美元富翁移入的國家。