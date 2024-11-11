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▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會國家海洋研究院在台南安平岸際設置智慧海灘管理模式，導入人工智慧(AI)技術，守護人民戲海安全。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會攜手台南市政府9日，在台南安平觀夕平台海灘，舉辦智慧海灘總體規劃成果展演活動，實現科技賦能，守護生命，推動海域遊憩零溺斃。海洋委員會智慧海灘總體規劃成果展演活動，是由海洋委員會主任委員管碧玲與台南市長黃偉哲共同主持，管碧玲表示，我國首次運用人工智慧(AI)技術，守護海域遊憩安全，台南市政府與成功大學研發團隊所推行的智慧海灘管理計畫中，亦包含海洋委員會國家海洋研究院5年的研究基礎，更連結美國國家海洋及大氣總署(NOAA)的監測技術。管碧玲說，海洋委員會國家海洋研究院在台南安平岸際設置智慧海灘管理模式，導入人工智慧(AI)技術，守護人民戲海安全，應用此項技術可提早識別危險，並進行預警與及時部署救援，達到完整預防災害與快速應變的雙重效果，朝向零溺斃目標邁進。管碧玲指出，現今人工智慧(AI)技術，在海域狀況辨識的發展有兩大模組，包含離岸流及溺水情境辨識，這兩者正是導致溺斃的兩大原因，今(113)年度推行的實驗模組如卓有成效，將可推廣至全國，海洋委員會全力支持在海域遊憩熱區導入具前瞻性的人工智慧(AI)技術，以打造智慧海灘，讓人民安全玩海。管碧玲並指出，智慧海灘是由安全監控、環境監測、即時資訊提供與救助系統等部份組成，其中安全監控子系統是智慧海灘系統的核心，包含監控設備和智慧判識系統兩個模塊，進一步延伸多項服務民眾的功能，並支援主管機關進行場域安全維護。如人流監測功能可以掌握場域人數，有效規劃救生量能，活動類別辨識功能是瞭解海上各式活動型態與人數，除規劃救生量能外，也可研擬合適的休閒觀光發展計畫，離岸裂流偵測功能則可以偵測離岸裂流是否發生，示警民眾與救生員。