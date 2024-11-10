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俄羅斯總統蒲亭近日公布完成簽署與北韓的《俄羅斯北韓全面戰略夥伴關係條約》，條約內容明定雙方建立共同防禦機制，意味其中一方遭遇武裝攻擊，另一方將提供援助，這替北韓向俄羅斯派遣兵力、運送軍備物資等行為落實了法理依據，不僅顯示俄羅斯與北韓在地緣政治上的密切合作，也可能對於朝鮮半島和東北亞地區帶來新的安全挑戰。《路透》報導指出，此次條約是蒲亭在今年6月訪問北韓平壤後所簽署，經過俄羅斯下議院和上議院的相繼批准，最終於本月9日完成立法程序。條約涵蓋雙邊共同防禦條款，並加強了俄羅斯和北韓自俄烏戰爭爆發以來的軍事聯繫。北韓領導人金正恩在蒲亭訪問期間稱他為北韓「最親愛的友人」，並表示願與俄羅斯建立更深的戰略夥伴關係。分析認為，蒲亭此舉反映出俄羅斯在西方國家制裁下尋求新的盟友，尤其是那些同樣面臨國際制裁的國家，例如北韓、中國或伊朗等。《日經新聞》指出，北韓與俄羅斯的一防務條約也可能在東北亞地區造成更複雜的局勢，未來，美、日、韓的軍事聯盟或將進一步加強，以應對北韓與俄羅斯之間的軍事合作，形成一種新的對抗局面。此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）於本月7日透露，北韓已向俄羅斯派遣約1萬1千名士兵，並已在俄羅斯庫斯克地區投入戰鬥，且部分士兵已經在衝突中陣亡。