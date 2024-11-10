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▲《阿瑜陀耶女王》劇中使用真實的黑貓，並施以麻醉藥的畫面，引起網路眾人討論。（圖／翻攝自 X）

▲導演雖在臉書已澄清，但聲明在社群媒體仍讓不少觀眾對劇組的做法感到失望，甚至揚言抵制該劇。（圖／Sant Srikaewlaw 臉書）

泰國熱播古裝劇《阿瑜陀耶女王》因一場「毒死貓」的戲分引發網友不滿，該劇由女星黛薇卡霍內（Mai）主演，劇情逼真但惹來爭議，特別是劇中使用真實的黑貓並施以麻醉藥的畫面，讓觀眾心疼。導演Sant Srikaewlaw事後發表聲明，但仍未能平息眾怒。面對激烈批評，導演火速發布四點聲明，承認在拍攝過程中對黑貓使用了麻醉藥，並強調現場有專業人士和飼主全程陪同，確保貓咪無傷害。導演進一步表示，黑貓已恢復健康，並請動物模特經紀公司再做健康檢查，以回應大眾的關心。此外，導演還上傳黑貓的最新影片，證明牠狀況良好。儘管導演已澄清，劇組仍面臨大量批評。相關聲明在社群媒體獲得8,500次按讚，其中多達6,500為「怒」反應。不少觀眾對劇組的做法感到失望，甚至揚言抵制該劇。部分網友認為此類戲分應該以動畫特效代替，而非讓真實動物承受不必要的風險，怒斥劇組「過度真實化處理」。《阿瑜陀耶女王》雖在泰國創下收視佳績，但此次爭議是否會影響後續播放仍待觀察，該劇以阿瑜陀耶王朝歷史為背景，講述爭議王妃素達贊與國王猜拉差提剌的宮廷糾葛。導演此次事件後的應對能否挽回觀眾信任，未來劇集的表現備受關注。