我是廣告 請繼續往下閱讀

長期關注兒童議題的立委林月琴，月前質詢時詢問勞動部，教師、教保員在中午休息時顧幼兒園孩童是休息或上班，終於在周四得到正式解釋「這是上班」，認定是上午工作的延續，並於午休結束後再安排30分鐘休息，若整天找不到時間休息，到了下班時間則教師直接下班，不需要休息再下班，若整段連續性的工作時間超過8小時，為加班時間，要給付加班費。林月琴表示，針對幼兒園中午休息時間，教師在旁邊隨時應付孩子的突發需求，到底能不能認定為休息的爭議，歷經多年， 勞動部終於做出結論「是在工作」。林月琴說，自己在上月中質詢時，把這個問題提出來問勞動部，終於在周四月獲得正式的解釋，依據《勞基法》第35條規定，勞工繼續工作4小時，至少應有40分鐘休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。林月琴說明，幼兒園照顧小孩的工作，是連續性工作，中午休息時間，要是教師必須留在班上看著孩子睡覺，隨時準備應付孩子的各種需求時，在認定上這是上午工作的延續，教師持續在工作，並且午休時間結束後再安排30分鐘休息。林月琴表示，若教師午休時間結束後接著要上下午班，則上午的工作持續延續，要是一整天下來找不到休息的時間，到了下班時間則教師直接下班，不需要休息完再下班，而整段連續性的工作時間超過8小時的時間，為加班時間，要給付加班費。