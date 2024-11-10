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▲葛斯齊（右）爆料王定宇（左）不僅帶美女和前總統蔡英文用餐，事後還傳訊：「我想要妳。」（圖／王定宇臉書、資料照）

▲王定宇隔空開火，指出葛斯齊全是瞎掰，還指出：「網友截圖真實程度，一定比葛狗仔高87分。」（圖／王定宇 臉書）

▲葛斯齊認為王定宇截圖去頭去尾，痛批他把人民當笨蛋。（圖／葛斯齊 臉書）

台灣知名狗仔葛斯齊，近期不斷槓上立委王定宇，兩人不斷在社群上隔空交火，讓網友大開眼界，日前葛斯齊爆料已婚的王定宇在見前總統蔡英文時帶上美女，還曾傳訊「我想要妳」等訊息給女方，對此王定宇曝光對話紀錄親上火線反擊，指出葛斯齊曾坦言整起事件全是瞎掰，控訴自己遭到誣賴，如今葛斯齊再度出手，於今（10）日在臉書上喊話：「尊重人民一下，不要把全民當笨蛋。」回顧整起驚天爆料，葛斯齊日前先是放出消息，指出民進黨立委王定宇曾帶著非老婆的女子見前總統蔡英文，3人還一起用餐，更曬出王定宇在今年7月18日晚間11點多，傳訊給女方：「我想要妳。」要求身為民意代表的王定宇說明清楚，而網友也紛紛到王定宇的臉書吃瓜：「王董請問今天想要誰」、「定宇兄，我想要你」、「委員，『我想要妳』是什麼意思？」對此王定宇低調回應：「去法院的意思。」接著王定宇也隔空反擊葛斯齊，曬出一張葛斯齊和不明人士的對話截圖，其中葛斯齊在訊息中寫道：「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，大不了被告而已。」讓輿論瞬間翻盤，不過王定宇隨後又表示自己也不確定訊息真偽：「這種截圖太容易造假了，算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度，一定比葛狗仔高87分。」最後更喊話要葛斯齊到法院好好說清楚。面對提告威脅，葛斯齊也不甘示弱，在臉書痛罵王定宇，要對方給出前後對話截圖，而不是只截取一段他的獨白，「王定宇委員你能學我放出上下句和台灣人民及你的支持者解釋解釋嗎？」接著再順便罵了王定宇的星座：「離真相越來越近了！ 雙魚座的邏輯思維不可能比射手座來的強，尤其在說謊的時候！尊重人民一下，不要把全民當笨蛋。」