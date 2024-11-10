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▲對於更新後的字體如果覺得不是很習慣，建議可以關閉原始手機設定，手動調整字體大小。（圖／翻攝官網）

LINE近日推出了新版本，有用戶更新後卻發現預設的文字間距出現改變，相較於上一個版本，字和字之間的間距縮小了，雖然一行可以閱讀更多的文字，但卻反而讓人覺得壓迫。《NOWnews》實際更新比對，舊版本一行為14字，最新版本一行為15字，但其實如果覺得壓迫，其實也可以試著手動改變字體大小，兩步驟就能改回。LINE近期功能上沒有大變化，但持續釋出小更新，在最新的LINE 14.18.1版本卻被眼尖的用戶發現，更新後聊天室的間距縮小，導致閱讀文字時感到不舒適，甚至覺得文字密密麻麻擠在一起有點壓迫感，忍不住上網怒噴「看LINE還要用放大鏡嗎」，同時也希望可以恢復原本的字體。《NOWnews》實際更新後發現，從預設的字體來看，字體有感覺變小一些，但不算是很明顯，比較明確的變化會是字和字的間距似乎有變窄一些，且原本一行可以出現14字，更新後變成15字，雖然可以閱讀的文字增加，但變得又小又擠，不免令人覺得壓迫。如果有覺得字體太小不易閱讀的話，《NOWnews》建議可以進到LINE裡面改變文字大小，在官方還沒有新版本釋出前，或許是一個暫時解法。