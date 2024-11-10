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▲《白種元的悲慘世界》挑戰者將在100天內向白種元等人學習經營之道。（圖／ENA 이엔에이 Youtube）

▲白種元是做庶民美食起家的韓國餐飲連鎖大亨，新節目卻引起網路熱議。（圖／IG netflixkr）





南韓美食達人白種元的新節目《白種元的悲慘世界》近日因邀請曾有前科的少年犯參與而掀起輿論波瀾。節目預告片中顯示，挑戰者將在100天內接受白種元及多位名廚的指導，學習餐飲業技能，但其中一位擁有9號竊盜紀錄的少年犯的出現，引發網友激烈討論，並拋出「為何幫助加害者而非受害者？」的議題。該節目初衷為呈現參賽者的「成長過程」，邀請20名挑戰者在白種元和四位名廚的指導下學習餐飲經營，其中包括多位業界知名人士，如日式料理的金敏成（音譯）、燒肉專家David Lee、中餐的林泰勳（音譯）和西餐的尹南魯（音譯）。然而，預告片釋出後，由於一位參賽者具9號前科記錄，網友開始質疑節目組的選角決策。南韓的少年保護處分制度將違法行為由輕至重分為1號至10號，其中9號屬於較嚴重的處分級別，通常由累犯或涉及重大事件者承受。批評聲浪中，有網友表示不滿，認為節目選擇少年犯可能是在「幫前科者漂白」，並質疑為何節目不聚焦於受害者，表示：「為何幫助加害者而非受害者？」另一方面，部分網友則主張應該先完整了解參賽者的故事背景後再行評斷，並指出節目組應該已核實參賽者的經歷，認為可能有些參賽者因為生計壓力而違法，值得給予重新改過的機會。一位支持者留言：「應該等到節目播出後再來評論，說不定有他們的苦衷。」《白種元的悲慘世界》尚未播出，但因參賽者的特殊背景引發韓網討論，已成為焦點話題。該節目是否能夠通過呈現參賽者的成長過程來改變觀眾對前科者的偏見，並帶來正面影響，仍待播出後見分曉。