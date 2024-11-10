目前位於關島南側的熱帶性低氣壓，準備生成為天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供），有機會與「銀杏、桔梗、萬宜」四颱共舞，且天兔路徑有可能在週五（11/15）後侵襲台灣，週五之前台灣主要受東北季風影響，週二至週三清晨（11/12至11/13）配合桔梗颱風外圍環流，北部、東半部降雨明顯，要小心豪雨出現。
天兔颱風即將生成 四颱共舞影響整理
天兔颱風的英文名和日本人氣動漫吉伊卡哇中的「烏薩奇」相同，不過它並不可愛，中央氣象署預報員張承傳指出，天兔颱風預估在今晚或明天生成，週五前路徑朝西北往菲律賓呂宋島前進，隨後放慢速度，週五觀察太平洋高壓減弱速度，大方向會有2種走法。
張承傳表示，若高壓減弱較快，天兔會在台灣東南方北轉，會靠近台灣北上，威脅較大；若高壓減弱較慢，天兔會一路往西進入南海，對台灣威脅較小。銀杏、萬宜則對台灣無威脅，桔梗颱風明天會穿過呂宋島進南海，週二、週三颱風外圍雲系會掃上來，替台灣增加降雨。
週一東北季風增強 北部、東部濕冷到週三
張承傳指出，週一東北季風增強，桃園以北、東半部全天有局部短暫雨，東北部山區有局部較大雨勢，東南部有零星短暫雨，氣溫部分也有所降低，一直到週三，北部、宜蘭22至27度，花蓮、台東23至29度，中南部22至31度。
張承傳提醒，週二至週三清晨，東北季風配合桔梗颱風的外圍雲系，降雨範圍較廣、時間長，基隆北海岸、東北部地區及大台北有局部大雨，東北部尤其宜蘭甚至會出現豪雨，週三早上東北季風才減弱、颱風遠離，雨勢有所趨緩。週四（11/14）則是本週天氣最好的一天，各地大致多雲到晴。下波東北季風預估下週日（11/17）報到。
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天兔颱風的英文名和日本人氣動漫吉伊卡哇中的「烏薩奇」相同，不過它並不可愛，中央氣象署預報員張承傳指出，天兔颱風預估在今晚或明天生成，週五前路徑朝西北往菲律賓呂宋島前進，隨後放慢速度，週五觀察太平洋高壓減弱速度，大方向會有2種走法。
張承傳表示，若高壓減弱較快，天兔會在台灣東南方北轉，會靠近台灣北上，威脅較大；若高壓減弱較慢，天兔會一路往西進入南海，對台灣威脅較小。銀杏、萬宜則對台灣無威脅，桔梗颱風明天會穿過呂宋島進南海，週二、週三颱風外圍雲系會掃上來，替台灣增加降雨。
週一東北季風增強 北部、東部濕冷到週三
張承傳指出，週一東北季風增強，桃園以北、東半部全天有局部短暫雨，東北部山區有局部較大雨勢，東南部有零星短暫雨，氣溫部分也有所降低，一直到週三，北部、宜蘭22至27度，花蓮、台東23至29度，中南部22至31度。
張承傳提醒，週二至週三清晨，東北季風配合桔梗颱風的外圍雲系，降雨範圍較廣、時間長，基隆北海岸、東北部地區及大台北有局部大雨，東北部尤其宜蘭甚至會出現豪雨，週三早上東北季風才減弱、颱風遠離，雨勢有所趨緩。週四（11/14）則是本週天氣最好的一天，各地大致多雲到晴。下波東北季風預估下週日（11/17）報到。