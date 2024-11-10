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▲英文名為「烏薩奇」的天兔颱風即將生成，路徑有可能在週五至週末影響台灣天氣。（圖／中央氣象署）

▲西北太平洋即將形成「四颱共舞」的大場面，其中又以尚未生成的天兔颱風威脅較大。（圖／中央氣象署）

▲明天東北季風增強，週二至週三受颱風外圍影響，「桃園以北到東半部」降雨變多，宜蘭更要留意較多的雨量。（圖／中央氣象署）

▲東北季風增強，週三前各地早彎偏涼，週四才有所回溫。（圖／中央氣象署）

目前位於關島南側的熱帶性低氣壓，準備生成為天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供），有機會與「銀杏、桔梗、萬宜」四颱共舞，且，週五之前台灣主要受東北季風影響，天兔颱風的英文名和日本人氣動漫吉伊卡哇中的「烏薩奇」相同，不過它並不可愛，中央氣象署預報員張承傳指出，，週五前路徑朝西北往菲律賓呂宋島前進，隨後放慢速度，張承傳表示，。銀杏、萬宜則對台灣無威脅，桔梗颱風明天會穿過呂宋島進南海，週二、週三颱風外圍雲系會掃上來，替台灣增加降雨。張承傳指出，週一東北季風增強，，東南部有零星短暫雨，氣溫部分也有所降低，一直到週三，北部、宜蘭22至27度，花蓮、台東23至29度，中南部22至31度。張承傳提醒，週二至週三清晨，東北季風配合桔梗颱風的外圍雲系，降雨範圍較廣、時間長，，週三早上東北季風才減弱、颱風遠離，雨勢有所趨緩。週四（11/14）則是本週天氣最好的一天，各地大致多雲到晴。下波東北季風預估下週日（11/17）報到。