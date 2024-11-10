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近日傳出有婦幼診所醫師去年為患者執行子宮鏡手術，因操作失誤導致患者死亡，更被網友起底是「波波醫師」，也再引發爭議，有本土醫師質疑波波學歷後門開更大。對此，衛福部長邱泰源今（10）日強調，有嚴格管理，審核只有越來越嚴，沒有越來越寬。「波波醫生」是指2008年到2010年的台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，在未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。由於波蘭與台灣醫學系學制不同，台灣醫學系是在實習後才可畢業，波蘭等國實習是在畢業後，外界擔憂這些被戲稱為「波波醫生」的波蘭等國畢業醫學生臨床能力不足，回國後未經實習就可進入醫院，醫界至今仍對此有爭議。胸腔內科醫師蘇一峰則在臉書發文指出，10年前醫界當時也為了波波醫師上街頭，國民黨政府被罵一罵後就趕快修法把門檻提高，改成要先國家學歷認證考試通過才能考試，10年後還是為了波波醫師上街頭，只是這次可以看到民進黨把波波後門開更大，統統都快速認證，還用人民納稅錢給波波錢去實習。對此，衛福部長邱泰源今日出席台灣醫學週時受訪澄清，並多次提及嚴格管理、注重品質的核心態度，而且審核只有越來越嚴，沒有越來越寬，相信衛福部管理絕對是最嚴格的，兼顧醫師品質。對於在網路論壇出現波波醫師名單被公開，他說，還沒看到流傳的900人名單。