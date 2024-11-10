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啦啦隊女神李多慧，近日結束機車5天環島後返家，卻遭一台白色小客車跟蹤，一路跟到新北市三重租屋處，讓李多慧嚇得在臉書發文「真的不敢回家」。三重警方獲報後，主動與經紀人聯絡，警方表示，將於完成報案程序後立即進行偵處，也已加強轄區周邊巡邏，避免居民再受騷擾。今天下午，李多慧前往新北市婦幼警察隊報案，在媒體前激動落淚，表示因為連製作人都受到傷害，所以不願再姑息，決定報案讓警方介入調查。對此警方表示，目前已完成受理報案程序，三重分局也初步鎖定嫌疑人，待查緝到案之後，將以跟騷法進行偵辦。