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▲12強中華隊總教練曾豪駒，曾總在受訪中透露12強投手調度採經典賽模式。（圖／記者朱永強攝）

2024年世界12強棒球賽B組預賽將在13日開打，中華隊今（10）日將桃園棒球場進行首場官辦熱身賽，對手是中職的樂天桃園隊。並且強調，現在打線已經差不多固定下來了，希望球員可以把握剩下的熱身賽比賽機會。第1棒：中外野手、陳晨威第2棒：捕手、吉力吉撈．鞏冠第3棒：右外野手、林立第4棒：指定打擊、林安可第5棒：左外野手、曾頌恩第6棒：一壘手、朱育賢第7棒：三壘手、潘傑楷第8棒：二壘手、李凱威第9棒：游擊手、江坤宇先發投手：劉家翔（樂天支援）