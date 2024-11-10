2024年世界12強棒球賽B組預賽將在13日開打，中華隊今（10）日將桃園棒球場進行首場官辦熱身賽，對手是中職的樂天桃園隊。中華隊打序在賽前出爐，值得注意的是，原先扛下打線核心棒次的味全龍重炮吉力吉撈．鞏冠，本場改打第2棒，而樂天桃猿強打林立則是被放到第3棒，相比交流賽做出較明顯的調整。
對此，中華隊總教練曾豪駒賽前受訪表示，把部分球員的打次往前調，目的是要讓球員多幾次打擊機會，透過熱身賽的機會去做調整。並且強調，現在打線已經差不多固定下來了，希望球員可以把握剩下的熱身賽比賽機會。
12強官辦熱身賽 中華隊先發、打序：
第1棒：中外野手、陳晨威
第2棒：捕手、吉力吉撈．鞏冠
第3棒：右外野手、林立
第4棒：指定打擊、林安可
第5棒：左外野手、曾頌恩
第6棒：一壘手、朱育賢
第7棒：三壘手、潘傑楷
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發投手：劉家翔（樂天支援）
我是廣告 請繼續往下閱讀
12強官辦熱身賽 中華隊先發、打序：
第1棒：中外野手、陳晨威
第2棒：捕手、吉力吉撈．鞏冠
第3棒：右外野手、林立
第4棒：指定打擊、林安可
第5棒：左外野手、曾頌恩
第6棒：一壘手、朱育賢
第7棒：三壘手、潘傑楷
第8棒：二壘手、李凱威
第9棒：游擊手、江坤宇
先發投手：劉家翔（樂天支援）
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。