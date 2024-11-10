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▲美國山貓小時候與虎斑貓相似度極高，一般民眾很難辨認。（圖／臉書Pond Digger Ranch）

如果在野外被可愛小貓咪跟著，你會怎麼做呢？日前在美國就有登山客，在山路上被一隻「藍眼虎斑」奶貓尾隨，他一眼望去都沒看到貓媽媽的身影，於是決定將小傢伙帶下山送往動物機構，不過當這隻貓抵達機構時，專家便直接開口斷定：「牠不是貓」。本次事件發生在2024年的4月份，當時在美國西岸洛杉磯的一處山道，有登山客突然聽到身體後方傳出陣陣鳴叫聲，轉頭一看竟然是隻僅茶杯大小的「藍眼虎斑」奶貓，正在用短短的四隻腳，盡力跟上自己。登山客見此景，也立刻在周邊查看，是否有貓媽媽的身影，不過最終毫無所獲，也怕小奶貓孤單待在山道上會有危險，於是將牠帶下山，並送往貓咪收容機構Sierra Pacific Furbabies 。不過機構負責人大衛 （David Loop）收下裝有小貓的紙箱後，一打開才看一眼這小傢伙，就立刻開口喊：「牠不是貓咪，而是一隻美國山貓阿！」隨後解釋包含尾巴、耳朵以及斑紋皆為山貓特徵，只是不太了解的一般民眾，很容易會將奶貓時期的牠們誤認成虎斑貓。最終大衛也立刻將這小山貓轉送往野生動物中心 Pond Digger Ranch，專家兼負責人萊斯里（Leslie Triplett）則解釋，普通小山貓遠不會在這麼小的時候離開它們的巢穴，這隻僅 5 周大的山貓一直獨自在小徑上徘徊，跟著徒步旅行者，牠的母親很可能出了什麼事。目前這隻小山貓也被取名叫做Loop，並開始在中心逐漸成長，但也因為是野生動物，不能讓撿到牠的善心人帶回家養，而中心會好好照顧Loop，期待牠能夠回歸山林自力生存的那一天到來。