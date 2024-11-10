世界12強棒球錦標賽B組預賽，將在11月13日至11月18日盛大開打，會由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊勁旅爭取2名晉級資格。中華隊今（10）日和樂天桃猿進行首場官辦熱身賽，中華隊前2局串連安打攻勢搶下3分領先，雖然接連在5、6局被樂天打線追平，但曾頌恩、林家正分別在2局內開轟，幫助中華隊再度要回領先，並且9局下再攻進4分，最終以9：4擊敗樂天，在首場官辦熱身賽奪勝。
中華隊安打先搶分 樂天5局上破蛋
中華隊陳晨威首局首打席敲安，並發動盜壘成功站上二壘，第3棒林立敲出中間方向的滾地穿越安打，送回陳晨威，中華隊首局打完1：0領先樂天。2局下，朱育賢選到保送上壘，潘傑楷接力敲出右外野的深遠落地安打，中華隊攻佔上二、三壘，分別靠著江坤宇的高飛犧牲打、陳晨威的中外野安打送回分數，中華隊3：0樂天。
3局上中華隊由郭俊麟接替登板，僅投出1次保送、沒有被敲出安打。王宇翔在5局上中繼登板，樂天打線攻佔上一、三壘，游承勳打出內野滾地球，將三壘跑者擠回本場首分。中華隊派上王志煊拆彈，成功讓鐘玉成敲出三游間軟弱滾地球，在一壘前遭到封殺，中華隊3：1樂天。
樂天猛攻追平 曾頌恩、林家正炸裂
6局上廖健富敲出越過三游間的平飛安打，宋家翔、李勛傑先後靠著保送、安打上壘，樂天攻佔滿壘後，陳佳樂從温展樂手中敲出右外野安打，一棒掃回2分，將比分追平。不過在6局下，曾頌恩立刻敲出左外野方向的陽春砲，幫助中華隊要回領先，前6局打完中華隊4：3領先樂天。
比賽7局下，替補上陣的旅美捕手林家正，從賴胤豪手中敲出左外野方向全壘打，中華隊再添1分保險分。8局上，樂天派上新秀何品室融代打敲安延續攻勢，獲得滿壘的進攻機會，雖然游承勳敲出左外野落地安打，有機會掃回追平分，不過曾頌恩快傳將何品室融擋在本壘之前，中華隊以5：4領先樂天。
8局結束後進入突破僵局制演練，中華隊在9局上派出吳俊偉守成，沒有失分。9局下，中華隊靠著陳傑憲的成功犧牲短打，跑者推進至二、三壘，戴培峰敲出內野滾地球，護送三壘跑者回到本壘得分，邱智呈、林安可都接力敲出帶有打點的安打，單局猛灌4分，最終以9：4擊敗樂天。
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中華隊陳晨威首局首打席敲安，並發動盜壘成功站上二壘，第3棒林立敲出中間方向的滾地穿越安打，送回陳晨威，中華隊首局打完1：0領先樂天。2局下，朱育賢選到保送上壘，潘傑楷接力敲出右外野的深遠落地安打，中華隊攻佔上二、三壘，分別靠著江坤宇的高飛犧牲打、陳晨威的中外野安打送回分數，中華隊3：0樂天。
3局上中華隊由郭俊麟接替登板，僅投出1次保送、沒有被敲出安打。王宇翔在5局上中繼登板，樂天打線攻佔上一、三壘，游承勳打出內野滾地球，將三壘跑者擠回本場首分。中華隊派上王志煊拆彈，成功讓鐘玉成敲出三游間軟弱滾地球，在一壘前遭到封殺，中華隊3：1樂天。
樂天猛攻追平 曾頌恩、林家正炸裂
6局上廖健富敲出越過三游間的平飛安打，宋家翔、李勛傑先後靠著保送、安打上壘，樂天攻佔滿壘後，陳佳樂從温展樂手中敲出右外野安打，一棒掃回2分，將比分追平。不過在6局下，曾頌恩立刻敲出左外野方向的陽春砲，幫助中華隊要回領先，前6局打完中華隊4：3領先樂天。
比賽7局下，替補上陣的旅美捕手林家正，從賴胤豪手中敲出左外野方向全壘打，中華隊再添1分保險分。8局上，樂天派上新秀何品室融代打敲安延續攻勢，獲得滿壘的進攻機會，雖然游承勳敲出左外野落地安打，有機會掃回追平分，不過曾頌恩快傳將何品室融擋在本壘之前，中華隊以5：4領先樂天。
8局結束後進入突破僵局制演練，中華隊在9局上派出吳俊偉守成，沒有失分。9局下，中華隊靠著陳傑憲的成功犧牲短打，跑者推進至二、三壘，戴培峰敲出內野滾地球，護送三壘跑者回到本壘得分，邱智呈、林安可都接力敲出帶有打點的安打，單局猛灌4分，最終以9：4擊敗樂天。
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