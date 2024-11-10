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▲中華隊開路先鋒陳晨威，本場官辦熱身賽面對樂天桃猿，前2個打席都敲出安打。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊捕手林家正，在首場官辦熱身賽的7局下，敲出陽春砲，為中華隊攻下保險分。（圖／中華棒協提供）

世界12強棒球錦標賽B組預賽，將在11月13日至11月18日盛大開打，會由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊勁旅爭取2名晉級資格。中華隊陳晨威首局首打席敲安，並發動盜壘成功站上二壘，第3棒林立敲出中間方向的滾地穿越安打，送回陳晨威，中華隊首局打完1：0領先樂天。3局上中華隊由郭俊麟接替登板，僅投出1次保送、沒有被敲出安打。王宇翔在5局上中繼登板，樂天打線攻佔上一、三壘，游承勳打出內野滾地球，將三壘跑者擠回本場首分。6局上廖健富敲出越過三游間的平飛安打，宋家翔、李勛傑先後靠著保送、安打上壘，樂天攻佔滿壘後，陳佳樂從温展樂手中敲出右外野安打，一棒掃回2分，將比分追平。8局上，樂天派上新秀何品室融代打敲安延續攻勢，獲得滿壘的進攻機會，雖然游承勳敲出左外野落地安打，有機會掃回追平分，不過曾頌恩快傳將何品室融擋在本壘之前，中華隊以5：4領先樂天。8局結束後進入突破僵局制演練，中華隊在9局上派出吳俊偉守成，沒有失分。9局下，