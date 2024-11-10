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▲原PO認為元凶是女畫家PO出的這張油畫。（圖／女畫家IG）

百萬網紅Ryu和Yuma夫妻檔近期爆出婚變爭議，Ryu先被指出劈腿中國女畫家，網友紛紛一面倒狂轟Ryu，不過後來女畫家爆料，是Yuma先劈腿同為YouTuber的Tommy，瞬間搞得血流成河。一名網友看完婚變爭議後，認為最雷的就是中國女畫家，因為Yuma最一開始的文章並沒辦法看出異狀，結果中國女畫家的帳號發出油畫，才鬧出後續一連串爭議，甚至鬧得兩敗俱傷。一名網友在Dcard發文表示，Ryu和Yuma鬧出婚變的一切源頭，其實不是一開始Yuma發的文章，因為起初許多粉絲就看出他們2人關係有異，一直在逼問他們的現況，如果繼續不解釋，一樣會被罵，所以Yuma才發文，文章也沒有提到誰對誰錯，「她可能也知道自己錯在先，不打算譴責Ryu，只說目前狀況持續在變動，內容看起來很官方，說不定也是跟經紀公司討論過後才發出的。」沒想到Yuma的文章曝光不久，女畫家突然在IG自爆發出示愛的油畫，大家才一面倒跑去罵Ryu。之後女畫家見狀不甘心，又發文爆料Yuma出軌，導致Ryu和Yuma兩人都名聲敗壞，因此原PO認為，一切的源頭就是女畫家，「在那篇油畫出現之前，誰會聯想到出軌？也不會搞得雙敗俱傷。」原PO也認為，原本大家可以好聚好散，但因為女畫家的那篇文章，搞得所有人都必須出來解釋。而稍早Ryu在IG發兩篇長文，解釋確實是Yuma先出軌，但他也反省自己，認為可能是因為自己給不了Yuma那種刺激，才會導致對方出軌。而他是後來才在外面結交女畫家，但Yuma並不知情，直到後來有一次徹夜未歸，他才向Yuma坦承女畫家的存在。他也坦承，油畫貼文中的告白「大好き（最喜歡你了）」，是他拿女畫家的手機打的。最後他希望，大家不要去傷害此事件的另外3人，「再次跟Yuma和大家道歉。在事情沒任何解釋的時候，發出『大好き（最喜歡你了）』是相當草率的行為。」