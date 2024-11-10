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福爾摩沙夢想家今(10)，於臺中洲際迷你蛋迎戰新北國王，同時也於本場比賽進行吳松蔚引退儀式也邀請到松蔚的貴人謝玉娟教練、以及家人們到現場感性致詞。賽事部分，夢想家展現防守高能量，終場比數87：76夢想家取得勝利。林書豪全場只得到7分，狀態不佳。首節兩隊開賽呈現低比分的防守戰，夢想家的防守加壓，讓國王隊的進攻無法有效施展。第二節夢想家拉出一波11:2的攻勢將比分拉開至兩位數，其中包含馬建豪的兩顆三分球，迫使國王喊出暫停，暫停過後夢想家持續在攻防兩端施壓，進攻端上多點開花持續有分數進帳，而防守端讓國王隊頻頻打鐵，一來一往之下分差拉開將近20分，夢想家在防守端迫使國王隊上半場三分球一度10投0中上半場結束夢想家以 48:34 取得領先。易籃後，國王隊嘗試縮小比分差距，但是夢想家在貝奇單節10分帶領下，三節打完還是取得雙位數領先，決勝第四節國王雖然一度被追近至個位數分差，但無奈夢想家的防守能量持續給足壓力，讓國王隊整場比賽三分球命中率26投4中只有不到兩成，終場夢想家就以87:76獲勝，同時也取得近期三連勝以5勝1敗位居聯盟龍頭，本場比賽貝奇18分14籃板、霍爾曼18分18籃板、馬建豪14分。國王方面，林書豪今天三分球6投盡墨，全場14投3中，只有7分進帳；林書緯攻下21分6籃板6助攻；曼尼高15分11籃板4助攻，沃許本攻下13分10籃板。夢想家皮爾曼教練(Jamie Pearlman)表示：「我們這一場防守的更好，有破壞國王的進攻節奏，球員執行力也做得很好。」教練也分享小馬這邊的防守的非常出色，利用身體條件與臂展，限制到林書豪進攻的表現。夢想家球團為元老級球員吳松蔚舉行了一場特別而溫馨的引退儀式，向這位自創隊以來七年如一日全心付出的老將致敬。吳松蔚穩定的外線、精湛的防守，以及在場上無畏拼搏的精神，成為球隊的一道不可或缺的支柱。他的存在不僅帶動了隊友，也深深感染了無數球迷，陪伴著夢想家一路成長。吳松蔚在致詞中感性地說：「首先還是很謝謝各位球迷的支持，從第一年到最後一年，都次待在夢想家，這裡對我來說不僅僅是球隊，更是我心中的家。感謝球團和球迷這麼多年來的支持，今天的回憶會永遠留在我心中。」一句句真摯的話語道出了他對夢想家的深厚情感，也讓在場的球迷潸然淚下。賽後結束松蔚與穿著復刻版#球給松位 TEE的球迷，一起留下這段充滿溫情的畫面，不僅為吳松蔚的職業生涯畫上圓滿句點，更為夢想家大家庭留下深刻回憶，這份情誼也將隨著球隊繼續延續下去。夢想家接下來的賽事，11月30日對上地主桃園台啤永豐雲豹，下一場夢想家主場賽事12月11日在週三的晚上19:00，球迷朋友可於全台 ibon 機台及 ibon 售票系統購票，一同齊聚夢想主場應援，守下主場勝利。