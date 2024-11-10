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▲Tommy（左起）、Yuma、Ryu還一起去過環球影城，讓人看傻眼。（圖／Yuma IG）

▲▼Ryu「道歉偷吃文」第一篇（上）跟第二篇（下）奇文共賞。（圖／Ryu IG）

馬來西亞Ryu跟日本籍老婆Yuma、日本籍小王Tommy，以及中國籍小三女畫家的「跨國外遇」越演越烈，Ryu今（10）日稍早決定當個男人不躲了，發表3375字的「道歉偷吃文」3部曲，內文還發現Ryu有抖M（受虐傾向）體質，即使Yuma不再撒嬌、不愛他、不給他碰、不一起拍片，Ryu依然覺得這樣的老婆「美呆了」，價值觀「有夠前衛」，吃瓜群又嗨又傻眼！回顧事情開端，Ryu先是被爆疑似出軌，引來網友群起撻伐，而他「出軌」的對象傳出是一名中國女畫家，但女畫家稍早在IG發長文對決Yuma，指出2023年底，Yuma和同為YouTube頻道《TommyTommy Japan》的經營者Tommy疑似外遇，自己是2024年4月才和Ryu認識，因此她並未介入2人的婚姻，女畫家最後喊話Yuma：「Yuma小姐，薄情寡義是妳、背信棄義是妳、落井下石的還是妳。我難以想像妳是多麼自私，才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！」這案外案已逐漸發展成大家看不懂的樣子，沒想到稍早Ryu發了2篇總計3375字的「道歉偷吃文」，他以「Yuma篇」、「畫家篇」、「Ryu篇」的3部曲形式，跟大家公開「跨國外遇時間軸」，不僅承認雙雙出軌，還自認是抖M體質，儘管Yuma出軌、對他沒有愛，Ryu依然覺得「Yuma變漂亮了」，超前衛的價值觀讓人直呼：「真的比8點檔還好看！」而目前為止，Tommy跟Yuma尚未對此事作出回應。其實，一直以來都和 Yuma 談好了，這一年發生的事情會在12月的台灣見面活動（也就是我們最後的工作）後向大家說明。但，我和 Yuma 的事情，我和畫家的事情，卻因為我一個草率的行為作為契機，提前曝光了。甚至「大好き（愛心）」這句話，還是我拿畫家的手機自己打的。我到底怎麼了。好吧，既然事情發展到了這一步，那我就不再隱藏，讓大家對這件事情有更自由的了解，同時剝奪大家猜測的自由。去年12月，從台灣回日本的飛機上，我從 Yuma 的側臉和態度中，明確感受到「我失去了一個『女兒』。」Yuma 一向喜歡撒嬌，我們的交往方式更像是我作為「爸爸」照顧「女兒」。但突然間，毫無預兆地，Yuma 變成了「女人」。沒錯，這時她其實已經明確地感覺到自己背叛了我。Yuma 是個誠實到可怕的女人。一旦她心裡沒有我，她對我的舉動不會有任何人文關懷。說白了，Yuma 不演了，就像她心情不好時無法拍 RyuuuTV 一樣。我讚賞她這一點的。我甚至該死的覺得 Yuma 變漂亮了，哪怕出軌。我沒有立刻揭穿她。我們約定先拉開距離，Yuma 說距離能幫助她重新認識我的重要性。我答應了。沒有在第一時間揭穿，也許是我最大的過失。我不知道是因為我讀了太多奇怪的書，還是我本身就是一個不夠有勇氣的人。我的第一反應是去「理解」她和那個人的故事，「十年了才出軌，應該佩服吧」、「也許那個人能給 Yuma 我無法給的刺激」、「老婆出軌，我需要反省」。我當時就是這樣自我反思，甚至將他們的故事轉化為力量，寫了一部長篇小說參加比賽。這就是這件事給我的力量。感情的故事沒有絕對的黑白，任何故事裡都一定有浪漫，哪怕只是短暫的生理需求。我不願意用「出軌」、「不倫」這些詞去形容 Yuma。我選擇放任、觀察，心平氣和地和 Yuma 喝酒聊近況。直到證據確鑿，我手中掌握了她出軌的事實。當一切被證實時，我的想像自由被徹底綁架了。我像被自己打了一個耳光，腦中所建立的言語都是虛假的，而情感卻是真實的，是絕望的——哪怕我花了一個月做好心理準備，仍無法平靜接受。即便如此，我仍然沒揭穿。甚至無法提起對方的名字。這就是我的弱。當時，Yuma 是坦然面對的，這是她的強。Yuma 說她會與我拉開距離，部分是因為愧疚，還有對我的生理反應：「如果你喜歡別人，你還能碰我嗎？」但那就是 Yuma，她有自己的解決方式。她忍痛不去聯繫對方，與我保持距離，想靠自己解決這段「病態」的情感。她坦白說，當時她對對方還有惋惜，但也想嘗試找回對我的感覺。這一切，都是後來我才知道的。「你也去玩吧。」這句話我記在心裡。我們選擇錯開。屢次往東京跑，我也曾想過去風俗店解決，但我清楚自己要的不是肉體。幾次去夜店，碰到觀眾我只幫忙搭訕。就在四月的一次機緣巧合，我認識了朋友的朋友，她是一位畫家。事實上，我以為自己已經走出來了，接受了背叛，但從畫家的口中得知，我當時的狀態糟糕透了，像一具屍體，眼屎掛在快掉下來的眼角，駝著背，站姿東倒西歪。我還以為，自己接受老婆出軌是多麼瀟灑。她不知道我是誰，透過共同朋友和我的敘述才略知一二。我們一群人每週在固定的地方碰面一起玩，慢慢地，我們兩個走近了。一開始我們約好不越軌，但我還是屢次犯規，把感情投入到她身上。她幫助我找回自己和自信。我很清楚，是因為認識了她，我才真正走出了背叛導致的那破碎的自尊心。近30年的駝背因此治好了，「殭屍」開始回血。但我們之間的關係，不是正確的，也不被支持。她也不好受，不只是大眾，連朋友也不看好。我很愧疚。甚至有人找到她的導師麻煩，讓她身處困境。我沒有撤回「大好き❤️」，因為那是事實，也是我遲早要面對的。這個草率的行為，加速了我面對大眾的時間。不得不說，她也很勇敢，沒有逃避。她承擔著一切謾罵，甚至開玩笑逗我：「你看，有人說你現在是插畫家呢。」昨天的「回應」，她是站在我這邊替我考量，願意承擔壞人的角色，替我說出那些我一直沒說出口的話，試圖挽回我的利益。正因如此，我才有了今天站出來解釋的機會。Yuma 閉關，獨自一人面對這一切，讓我去舒緩情緒。而我在四月的時候認識了畫家，Yuma 當然不知道。到了五月底，Yuma 跟我道歉自己的出軌行為，並提出當時與對方的具體內容。當時我們是有說有笑的。我貌似走出了，但我真的走出了嗎？我也不知道。我只是發現，自己似乎無法再面對那突然回來的「女兒」。我沒有直接說出口，也沒有用溫柔的方式對待 Yuma。她演不了，而我也不是在演。我對她的好，都是出於無意識的。直到有一天，我像病態一般，與 Yuma 吃完飯後的半夜，開車去找畫家，整晚未歸，也不接電話。讓 Yuma 操心，她當時認為我還是放不下背叛，甚至擔心我是不是尋短見。直到早上我回家，才坦然告訴她我與畫家的事情。Yuma 出於關心，對我說了一句：「你活著就好。」這讓我更加難過，但也讓我感受到了一些超越夫妻的羈絆。即使 Yuma 認錯，我對畫家的情感依然沒有減退。Yuma 沒有責怪我，她覺得是自己的錯在先。我明確告訴她，這並不是所謂的先後問題。Yuma 是契機，但即使沒有她的出軌，我遇到畫家仍然會控制不住心動，只是可能會有克制的理由。而這次，一旦開始，事情就變得不可逆了。Yuma 尊重我的選擇，有時甚至還會提出建議，這讓我感到欣慰。Yuma 在自己的過錯中確實成長了，而我卻仍然不夠強大、不負責任，沒有勇氣在兩段感情中做出明確的選擇，讓兩位懸而未決。但我很清楚，自己對這份感情是多麼認真，這並不是一場遊戲，也不是病態。站在我這邊的人或許會說：「是 Yuma 先開始的。」但，請不要這樣責怪她。她勇敢地面對了這一切，你們不知道這有多麼不容易。而我，是我，無論行為上還是心情上，都選擇了畫家。這半年，我屢次傷害 Yuma 的事實無可辯解。她每次選擇尊重，但我也知道，她私下有低落的時候。於是，換我說出：「那你也去玩，透透氣吧。」「腳踏兩條船，怪不得腳斷了。」觀眾的幽默說法，倒是挺對的。說離婚簡單，但婚姻卻是如此不可承受的重。我祈求 Yuma 的幸福，可是傷害她的不是別人，是我。我曾經覺得自己沒有資格選擇。因為 Yuma 和畫家都是優秀的人，她們應該像大部分動物那樣，直接把我這個雄性惡緣切斷，孬吧？但我今天不這麼想了。在她們身上，我學到了太多。我需要挺直的不只是背，而是時候成為一個與年齡相符的大人。但，這個答案，我不會草率地在這裡向大家報告。我應該先面對自己，面對感情，而不是媒體。當然，事情有了進展，我與 Yuma 都會向大家報告。我知道大家關心 Yuma，所以我想先說：無論我接下來如何改變，我永遠都會關心 Yuma 這個人。Yuma 的存在，會一直到我死的那一天。即使分開，我也願意將我的車、房子，以及所有擁有的財產留給她。如果可以，如果觀眾對這樣的我還存有些許關心或憐憫，拜託不要去傷害 Yuma 和畫家，也不要去罵那名男性（Tommy）。在整個事情的大流程裡，惡的源頭始終是我。我隨時歡迎大家的情緒發洩，但請不要將它們轉嫁到無辜的人身上。最後，再次向 Yuma 和大家道歉。在事情尚未有任何解釋的時候，發出「大好き❤️」的訊息，是相當草率的行為。明明 Yuma 發文是為了替我們解釋，去除觀眾的猜疑，而我卻丟出了一顆炸彈，毀了她的心意。Yuma 一定覺得無語。同時，畫家的「回應」是出於對我的關懷。她客觀地表達了我的心情，說出了我無法出口的話。她選擇自己當壞人，或許傷害了 Yuma，但她是為了幫我鋪路，讓我能有機會站出來解釋。只有我親自說明，說得不好，才能真正保護大家。請不要再因風向選邊站了。Yuma，我希望她能繼續在 YouTube 上活動。雖然 RyuuuTV 是我起頭的，但她幾年前就比我更熱衷其中。這次她選擇出面委婉解釋，全是因為她對觀眾的負責。我希望她能繼續走這條路，即使我被罵得體無完膚，她是不該被牽連的。謝謝大家願意看到最後。