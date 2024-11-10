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▲薔薔遇過不少荒謬事，沒想到連殺人魔都碰過。（圖／薔薔IG）

藝人薔薔（林嘉凌）直率敢言、作風大膽，瀟灑坦蕩的個性吸引大批粉絲，活躍在各大談話節目。她日前在節目上分享曾在派對上差點發生意外，透露她之前去參加牙醫朋友的派對，沒想到對方竟然突然轉換個性，向她坦言自己在美國奪走6條人命，另一名朋友還在冰箱發現醫用麻醉劑，讓她當場嚇到手抖，「怕他下一個殺的就是我。」薔薔在節目《同學來了》大聊主題「我是什麼『奇葩』吸塵器！為什麼戀愛路上總是遇到『不對的人』」，透露自己過去的驚險經驗，「我認識一位牙醫常邀請我去派對，幾次之後我介紹同志朋友給他，但我朋友去他派對突然就說要走，結果朋友一走之後，這個醫生突然轉換個性說：『我告訴妳一個秘密，我在美國殺了6個人，妳不能跟任何人說，不然我會很生氣。』我酒杯都在抖、臉也歪了，但我還是努力裝鎮定，怕他下一個殺的就是我。」薔薔當時覺得事態不妙，馬上偷偷傳訊息和男友求救，不料男友卻一點警覺心也沒有，薔薔無奈表示，「他吊兒郎當的進來說他也要喝，我說：『你什麼都不要喝，馬上離開，不然我就跟你分手！』」 事後薔薔和同志朋友聊到此事時，才得知對方為什麼會突然離開派對：「他說他翻冰箱的時候，看到很多開封過的醫用麻醉劑，他可能很常把麻醉劑插在人家的飲料裡，我想說好險我當時不准男友喝任何東西，不然我就完蛋了。」