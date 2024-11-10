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富邦勇士今（10）日在主場以93：99輸給台鋼獵鷹，後者拿下轉到P.LEAGUE+之後的首勝，竄上聯盟第2的位置。獵鷹團隊這一場志在必得，整場只使用8人，谷毛唯嘉攻下全隊最高的23分，也讓富邦勝率跌落5成。昨天富邦勇士以117：114擊敗領航猿，結果今天開賽不到3分鐘發生3次失誤，被對手打出一波8：0攻勢。這一節獵鷹利用赤崁的身材優勢屢屢強打得手，白薩和郭少傑也都有精彩發揮，團隊單節6記三分球，首節打完時就以34：16領先。次節富邦勇士又是超過4分半鐘沒得分，分數持續被拉開，半場打完命中率僅有33%，反觀獵鷹轟進9顆三分球，兩節打完以49：33領先。易籃再戰後，富邦勇士靠著金恩和林志傑兩人帶頭追分，加上張鎮衙和洪楷傑的三分球，成功將分差縮小到個位數。末節威希連續取分，讓一度最多落後到達25分的比賽，如今變成只差3分。獵鷹喊出暫停仍無法止血，周桂羽再進三分球，讓勇士反超比分。不過獵鷹不願意將勝利拱手讓人，呂冠霆和翟蒙連續上籃得分追趕上來。富邦最後階段可能是體能有所下滑，進攻得手成功率降低，最後功虧一簣，以93：99在主場落敗。這場比賽獵鷹後衛谷毛唯嘉攻下全隊最高的23分，三分球7投5中；洋將赤崁攻下19分14籃板，白薩得到15分。而富邦方面，威希得到22分為全隊最高，金恩得到18分，本土最高是周桂羽的13分。賽後獵鷹總教練柯納稱讚球隊說，「我想給這支球隊很大的讚美，在一開始前15分鐘發揮非常棒，雖然之後有點滑落，但還是靠著防守贏了下來」，他稱，獵鷹距離最完美的比賽還差非常遠，但自己很為球隊拿下首勝感到開心。而富邦雖然輸球，但勇士主帥吳永仁則表示自己很驕傲、也很肯定球隊的發揮，「我們落後很多，但沒放棄也不斷追趕，可惜末節球員在背靠背的情況下，體能下滑，還是肯定他們的努力和付出。」