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▲YTR Yuma（右）、Ryu（左）兩人雙雙外遇，毀人三觀。（圖／IG ryuuu0409）

▲Tommy遭到Ryu的外遇對象女畫家指控先和Yuma搞外遇。（圖／IG tomitomi_japan）

分別來自大馬和日本的網紅夫妻Ryu和Yuma，近期人設大翻車，雙雙搞出外遇，引起外界譁然，起因就是一名來自中國的秦姓女畫家，在IG上曬出一則Ryu的畫像，更配文寫下：「大好き（好喜歡你。」還標註了Ryu的帳號，讓Ryu慘被罵翻，後續女畫家更是爆料是Yuma先出軌YTR Tommy，讓全網炸鍋，而女畫家也承認與Ryu的感情，今（10）日Ryu在IG上發出聲明，解釋了整起風波的來龍去脈，兩人出軌事證實錘，讓喜歡他們的粉絲全崩潰，更痛批Tommy：「朋友妻不可戲」、「從他開始的」、「你最欠罵！」Ryu在雙外遇事件爆發後，於今（10）日稍早在IG上發出萬字長文，和媒體、粉絲們交代整段婚姻破裂的來龍去脈，講述了從得知Yuma出軌，再到試著接受的心境，最終因為Yuma一句「你也去玩吧」，讓Ryu在因緣際會下認識女畫家，最後也「控制不住的對女畫家心動」，造就雙雙外遇的局面。貼文曝光後，掀起大批網友討論，不少人認為一切都因Tommy而起，紛紛撻伐他的所作所為：「聯對朋友妻的界線都不會拿捏，這也能碰真的夠垃圾的了」、「感覺4個人好像他最欠罵！」還跑到Tommy的社群瘋狂洗版：「是個男人就不要躲在螢幕後面，出來承擔」、「怎麼會搞上有夫之婦啊」、「該解釋了吧小王，現在最大的鍋在你頭上」、「老子的世界觀要崩了」、「兄弟，你不會真的上了別人老婆了吧？」