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中國河南省鄭州各校大學生們近日興起「夜騎開封」風潮，每晚有大批青年騎著共享單車凌晨從鄭州出發，騎行超過50公里前往開封夜遊，活動規模在本週末達到最高峰，消息稱當晚有至少二十萬人參與，然而儘管這項活動並未直接表達抗議情緒，但眾人集結規模堪比疫情期間的白紙運動，這也引發中國當局高度關注，不僅多間學校宣布封校禁止學生夜間外出，就連共享單車平台也發佈限制措施，防止「夜騎」風潮更盛。「夜騎開封」的熱潮起源於今年6月，當時有四個女大生為品嚐開封的特色美食「灌湯包」，自發性從鄭州騎行50多公里的腳踏車抵達開封，她們將這段旅程拍攝下來並上傳到中國短影音平台後，迅速吸引了其他大學生、年輕人甚至普通群眾們的模仿並參加。最一開始，這個活動「夜騎開封」被視為一種愛國情感表現，不少退役軍警也跟上這股自發、健康的騎車夜遊活動，開封政府更鼓勵這些大學生遊覽，開放夜間騎行的大學生免費進入開封鐵塔風景區、清明上河圖風景區等地，然而隨著參與人數規模愈來愈多，活動也漸漸演變為當局出手干預的行為。鄭州交警今天下午發布通知，指出因鄭開大道鄭州段多處路面被共享單車等物品占用，為儘快清理相關物品、確保道路通行安全，依據有關規定，決定自9日下午4時至10日12時，對鄭開大道鄭州段非機動車道實行禁行措施。中國三大共享單車平台包括美團、哈囉和青桔，也紛紛呼籲減少長途騎行，強調超過一定區域的騎乘會觸發「強制鎖車」，當地媒體也發文勸說減少夜騎，開封融媒官方微信帳號更在9日凌晨發文表示，呼籲大學生不要夜間騎行，強調「青春需要激情，更需要安全」，並指出如此大規模的集體騎行，不僅會造成道路擁堵，還會給城市正常生活帶來不便。然而，限制學生夜騎的理由不只是「交通堵塞」，年輕人騎車上街的大規模活動與六四天安門事件、白紙運動等「政治敏感事件」相似，河南有多所大學已經為此宣佈封校，禁止學生夜間外出，並警告參加者可能會受到相關處分，以防止夜騎潮再度擴大，這反而使整起事件在中國社群媒體上討論更加熱烈，「夜騎開封被按下暫停鍵」等相關話題在昨晚瞬間登上社群媒體熱搜冠軍，甚至開始傳出有校方在學生群組內部警告，「廳裡已經打過電話了，這個事件已發展成政治運動了，參與了一輩子都完了。」