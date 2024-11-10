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▲陶喆演唱新編曲的〈寂寞的季節〉，透露明年會出一張Reimagined版本的專輯。（圖／記者李政龍攝）

▲陶喆巡迴30幾場，這次台北場特別打造延伸舞台和粉絲互動。（圖／記者李政龍攝）

陶喆帶著巡演「𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐈𝐈」回到台北小巨蛋，今（10）日已是第二場，現場仍坐無虛席，吸引上萬人到場支持，陶喆也毫不保留，帶來多首經典歌曲回饋歌迷，包括〈流沙〉、〈普通朋友〉、〈黑色柳丁〉、〈寂寞的季節〉等，更驚喜的是，〈寂寞的季節〉是新編曲的版本，他在現場透露，會將許多歌曲都編成Reimagined版本，並在明年發行成Reimagined專輯，接著更承諾，今年將發行新專輯，「我會發行新專輯，我等一下下班就直接去錄音！」陶喆今晚續唱第二夜，2天的歌單略為不同，但同樣都飆唱3小時回饋樂迷，且情緒一樣高昂，直呼「非常開心看到大家」。而今日陶喆不僅帶來多首陶式情歌，也唱了經典的搖滾歌曲，包括〈鬼〉和〈黑色柳丁〉等，更透露自己當年發行完2張專輯後一直沒有靈感，直到2001年發生美國911恐怖攻擊事件，他驚覺做音樂不只小情小愛，應該要回饋社會，所以才誕生《黑色柳丁》這張專輯。陶喆接著唱到〈寂寞的季節〉，卻和原本的編曲不太一樣，他透露，Reimagined版本都是在疫情前慢慢編曲的，明年將會有一張Reimagined版本專輯，裡面都會是熟悉的歌曲，但是不同的編曲，接著更在現場承諾，今年還會推出新專輯，「但要給我多一點時間，我現在正在小巨蛋演出，等下下班就直接去錄音，去什麼慶功宴、要去創作」，更對坐在樓上的岳父喊話，「爸，我要回去創作，等一下的慶功宴不去了！」這次台北站特別打造延伸舞台，陶喆透露，目前巡迴30幾場，小巨蛋這場是唯一一次有延伸舞台的，「所以小巨蛋沒有一張票是不好的票」，更說這次延伸舞台很貴，少賣了150張票，所以請不起舞者，但也強調都是開玩笑的。而陶喆也和現場歌迷瘋狂互動，在延伸舞台不停跑跳，還和歌迷玩起「擊拳」，在台上跑來跑去，結果差點把體力耗盡，不禁直呼「很累，好像四面台，很佩服劉德華、張學友大哥！」